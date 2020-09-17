6 различий между влюбленностью и настоящей любовью

Просто полюбить кого-то и испытать глубокие чувства к человеку - это очень похожие понятия и состояния. Профессиональный тренер по вопросам жизни и взаимоотношений Кеми Соугунл утверждает: "Влюбленность может быть связана с увлечением, чувством собственности и одержимостью. Глубокая любовь, в свою очередь, выходит за пределы физического присутствия. Вы хотите видеть, как объект вашей страсти развивается, вы замечаете его недостатки, вы отмечаете для себя возможность построить совместно будущее с ним. Вы мотивируете, поощряете и вдохновляете друг друга".

Очень часто люди не могут найти разницу между тем, когда они любят кого-то платонически и когда они просто влюбляются. Это может привести к большой путанице в отношениях в дальнейшем. К счастью, существуют некоторые важные различия, которые могут помочь каждому понять, что именно они чувствуют: будь то просто влюбленность, или настоящая любовь.

Итак, ниже мы опишем 6 основных различий между влюбленностью и любовью.

1. Любить кого-то - это выбор

Влюбленность случается непроизвольно. Если же вы любите кого-то глубоко, то вы сделали сознательное усилие, чтобы продолжать испытывать эти чувства по отношения к человеку. Как с вашей семьей, с которой вы не всегда ладите, или вашим лучшим другом из школы, с которым вы часто спорите, вы пытаетесь найти положительные качества, чтобы продолжить общение и оставлять этих близких людей на первом месте в своей жизни. Это те люди, ради которых вы сохранили свою любовь.

Предприниматель Пол Хадсон убежден: "Вам нужно, чтобы он или она были частью вашей жизни так или иначе, не потому, что вы хотите обладать этим человеком, а потому, что вы хотите отдать ему или ей часть себя. Любящий человек считает его или ее достойным кандидатом для этого".

Когда вы влюбляетесь, у вас, по сути, нет выбора в этом вопросе. Мы влюбляемся в людей, которых не ожидали встретить. Потому что это не наш выбор.

2. Любовь подразумевает превознесение партнера

Когда вы испытываете влюбленность, вы хотите, чтобы объект вашей страсти преуспел во всех своих начинаниях, поэтому желаете ему всего наилучшего. Когда же вы любите по-настоящему, вы просто начнете делать все, что в ваших силах, чтобы помочь ему в достижениях цели. Вы ставите этого человека на первое место. Обычно, в здоровых отношениях оба партнёра принимают участие в том, чтобы помочь друг другу достичь успеха, потому что они оба любят друг друга.

"... единственный способ любить - стать менее эгоцентричным, ставить нужды и благополучие близкого человека над вашими собственными. Когда вы готовы поставить счастье другого человека на первое место, вы формируете феномен, который мы называем любовью", - добавил Хадсон.

Вы готовы приносить жертвы друг другу, а это значит, что вы испытываете не просто влюбленность, а куда более глубокие чувства.

3. Любовь - это навсегда.

Вполне банально, но так и есть. Мы встречаем и влюбляемся во множество разных людей в нашей жизни, и обычно эти чувства улетучиваются спустя некоторое время. Мы тепло относились к нашим лучшим друзьям в школе и университете, но по мере развития событий, мы даже не может вспомнить их номер телефона. "Влюбленность не обязательно длится долго, поскольку она обычно основана на увлечении, похоти или одержимости над другой стороной", - добавил Соугунл.

Поэтому влюбленность - это та вещь, которая может исчезнуть со временем. Настоящая любовь - это навсегда. Даже если эти люди больше не являются частью нашей жизни, мы все же можем вызвать теплое чувство любви по отношению к ним. Когда мы испытываем глубокие чувства к кому-либо, время - это не тот аргумент, из-за которого любовь улетучивается.

4. Когда вы любите, вы позволяете ему быть там, где он счастлив

Когда вы влюбляетесь в кого-то, вы все время хотите видеть его рядом с собой. Вы чувствуете себя хорошо рядом с этим человеком, безусловно, и вы не хотите расставаться с ним. Но когда вы любите кого-то по-настоящему, вы позволяете ему находиться там, где лучше в первую очередь для него. Вы готовы принести в жертву свое счастье ради того, кого любите. Чтобы он был счастлив, здоров и не подвергался риску.

"Когда вы действительно любите кого-то, в чистом, ненавязчивом виде, появляется страстное желание, чтобы у него все было как можно лучше. Истинная любовь стремится к лучшему для того, к кому вы питаете эти чувства. Даже если это означает, что вам нужно отпустить этого человека", - делится своим мнением тренер по отношениям Джордан Грей.

Если счастье вашего любимого человека находится не рядом с вами, а где-то далеко и скем-то другим, вы примете это и будете рады за него.

5. Любовь не терпит спешки

Когда вы влюбляетесь в кого-то, вы совершаете поступки быстро и эмоционально. Это сбивает вас с ног. И рано или поздно вы добиваетесь своего, а все яркие переживания забываются. "Влюбленность обладает эффектом "тлеющей свечи". Она быстро воспламеняется и ярко горит, а затем так же стремительно и неожиданно гаснет", - добавил Грей.

Но когда вы любите кого-то всем сердцем, ваши чувства появляются не сразу и они не исчезнут, будто это мимолетное влечение. Вместо этого, теплое чувство будет сопровождать вас постоянно. Влюбленность демонстрирует невероятные взлеты и падения в эмоциональном аспекте, а любовь наградит вас постоянным непрерывным потоком чувств, которые никогда не исчезнут.

6. Любовь подразумевает партнерство

Когда вы влюбляетесь в кого-то, очень часто вы задаетесь вопросом, насколько вам комфортно с этим человеком и как вы себя чувствуете рядом с ним. Но когда вы любите по-настоящему, все наоборот. Все ваши эмоции и мысли связаны лишь с тем, как вы будете дальше формировать ваши отношения, если не сказать партнерство. Никто из вас не владеет другим, но вы оба являетесь одним целым. В ваших интересах убедиться в том, что вы делаете все правильно и можете находить общий язык в ряде вопросов.

"Быть партнером - это целый процесс. Это комбинация роста как пары, и она растет по мере того, как человек действует. Это воплощение настоящей дружбы. Это больше, чем забавная игра в любовь. Партнерство - это компромисс. Это означает, что вы умеете пробираться сквозь все препятствия, зная, что вас поддержат", - делиться своим мнением Лекси Херрик.

Итог

Для кого-то влюбленность и любовь - это равнозначные чувства. И вся суть этих эмоций сводится к тому, чтобы убедиться, насколько они хороши. В любом случае, каждый человек должен найти свое место для отношений в жизни.

"Любовь - это не отдышка, это не волнение, это не обнародование обещаний в вечной страсти. Это просто "любовь", которую любой из нас может найти в себе. Сама любовь - это то, что осталось, когда влюбленность сгорела... " - Луи де Бернире, "Мандолина Коррелли".

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