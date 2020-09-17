Почему ты не можешь найти партнера? - 5 неожиданных причин

Ты до сих пор не можешь найти достойного мужчину? У этого есть 5 неожиданных причин, о которых ты даже не догадывалась.

Конечно, у каждого из нас где-то в мире находится наша вторая половинка. Но многие долгие годы не могут ее встретить. Или просто найти постоянного достойного партнера. И вот почему.

Ты слишком милая

Ты можешь думать, что если бы ты была более грубой, то это бы создало проблемы. Но если ты все время винишь себя во всех проблемах, то это истощает тебя. Твое милое поведение ведет тебя к желанию обрести покой, в тишине и одиночестве. Какое уж тут свидание.

Ты женщина

Как мы все знаем, быть женщиной дорого. И найти партнера куда сложнее. К тому же, достойных мужчин куда меньше, чем достойных женщин.

Слишком быстро привязываешься

Ты легко сходишься людьми, но в то же время слишком сильно привязываешься к ним. Твое навязчивое поведение может пугать. И это плохо. Для тебя.

Ты странная

Конечно, в эпоху Интернета, каждый чудик может найти себе друзей по интересам. Но твои специфические вкусы все еще могут стать преградой для того, чтобы сойтись с кем-то.

Тебе не везет

Везение - условная единица, но она вполне может быть реальной. Ты просто программируешь себя на неудачи и находишь не тех людей.

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