3 знака Зодиака среди мужчин, с которыми лучше не строить отношения

Если вы ищете лёгкий и самый гладкий путь к счастливой любви, то, возможно, вам не следует встречаться с мужчинами-представителями этих знаков Зодиака:

1.Рыбы

Мужчины-Рыбы просто-таки секретный ингредиент для нездоровых отношений. Он такой человек, который никогда не возьмёт на себя ответственность за любую свою ошибку. Он слишком эмоционален и ему часто тяжело справиться со своими чувствами. Он не такой эмоционально зрелый, как другие знаки Зодиака и поэтому с ним очень сложно поддерживать отношения.

2.Дева

Мужчины-Девы - ходячие перепады настроения. Они эмоционально нестабильны и быстро загораются. Терпение и понимание всегда очень важны в любых отношениях, а у мужчин-Дев таких качеств нет. Они перфекционисты и всегда хотят, чтобы всё было определённым образом. И когда они этого не получают, то срываются и устраивают сцену.

3.Телец

Мужчина-Телец - эмоциональная противоположность мужчинам-Рыбам. В то время, как Рыбы слишком эмоциональны, Тельцы, как правило, очень эмоционально отстранённые. Всегда кажется, что Тельцы живут, как роботы. Они верны своим партнёрам в отношениях, но их эмоциональная недоступность всегда будет для них самой большой проблемой.