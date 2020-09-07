Каких женщин мужчины выбирают в жены?

Выбор спутницы жизни - одно из важнейших решений, которое приходится принимать мужчине. Не нужно думать, будто представители сильного пола так просты, и ведутся исключительно на внешний вид избранницы. Изящные формы, безусловно, играют важную роль в окончательном выборе мужчины, но отнюдь не главенствующую, ведь мужчина выбирает не просто девушку для мимолетного романа, а спутницу жизни, свою вторую половинку, которой можно доверить все самое сокровенное.

Lady.Day.Az представляет 8 критериев выбора жен, по мнению мужчин:

1. Ласка и забота. Бытует мнение, что мужчина хочет иметь рядом с собой даму сердца, которая будет сочетать в себе королеву, любовницу и хозяйку. Правда, это преувеличение. Мужчине куда более важно, чтобы его женщина была ласковой, заботливой и терпеливой. С детства привыкая ощущать материнское тепло, мужчина и в браке хочет сохранить это ощущение, а потому чаще выбирает себе в жены мягкую домашнюю кошечку.

2. Скромность и целомудрие. Молодому парню хочется иметь рядом "горячую" штучку, с прелестными внешними данными. Прежде всего, его привлекает физический фактор. Однако с течением времени интерес даже к самым красивым особам неизменно угасает, и на первый план выходят другие качества. Именно поэтому для семейной жизни мужчина выбирает скромную, целомудренную девушку, которую не стыдно познакомить с родителями и показать друзьям.

3. Женственность. При знакомстве женщина может привлечь мужчину какой-то своей "изюминкой", необыкновенностью и неповторимостью. Но рассматривая свою спутницу в качестве потенциальной жены, мужчина, прежде всего, хочет видеть рядом женственную особу. Выражаться это может по-разному: нежностью, капризами, флиртом, женской ревностью, главное, чтобы мужчина чувствовал настоящую женскую сущность в своей избраннице.

4. Хозяйственность. Для семейной жизни мужчине необходим надежный тыл, а значит, женщина, которая возьмет на себя все дела по ведению домашнего хозяйства. Это должна быть трудолюбивая и хозяйственная женщина, которая сможет "свить" настоящее любовное гнездышко, наполнив дом теплом и уютом. Жизнь показывает, что это крайне важное качество, которому мужчина уделяет гораздо большее внимание, чем кажется на первый взгляд.

5. Понимание. Еще одно важное качество, которое заставляет мужчину разглядеть в своей избраннице будущую жену. Мужчина выберет в спутницы жизни ту женщину, которая, находясь рядом, даст ему ощущение свободы, не станет устраивать скандала из-за поездки на рыбалку, похода с друзьями в баню или на футбол. Безусловно, все должно быть в меру, но почувствовав, что женщина его понимает, и дает ему личное пространство, мужчина захочет, чтобы она осталась с ним навсегда.

6. Искренность и верность. Одним из ключевых качеств женщины, претендующей на роль будущей жены, является верность своему мужчине. Любимая может быть хоть тысячу раз стервой, капризной особой и витающей в облаках "блондинкой" - мужчина простит ей эти слабости. Но вот измену он не простит никогда! И даже если девушка совершила такую ошибку, она должна найти в себе силы честно и искренне признаться в содеянном. Ее искренность и раскаяние могут помочь мужчине хотя бы частично простить свою возлюбленную.

7. Общность интересов. Безусловно, каждому приходилось слышать о парах, которые прожили 40 лет в браке, являясь при этом абсолютными противоположностями. Такие прецеденты есть, но это, скорее, исключение. В подавляющем большинстве мужчина выбирает себе в супруги девушку, с которой ему приятно проводить время, и с которой у него общие интересы. Это вовсе не означает, что девушка должна любить рыбалку, футбол и баню, знать принцип работы карбюраторного двигателя и разбираться в сортах пива, но пересечения интересов у партнеров должны быть обязательно. В противном случае, со временем интерес мужа к своей жене постепенно сойдет на "нет".

8. Доверие. Наконец, мужчина сделает предложение руки и сердца только той женщине, которой он всецело доверяет, и точно знает - любимая его не предаст! Мужчин попросту тянет к тем женщинам, с которыми они чувствуют себя свободно и раскованно. Это означает лишь одно, если вы действительно намерены заполучить в мужья этого мужчину, устанавливайте доверительные отношения со своим любимым.