15 секретов, которые хранит мужчина от любимой женщины

1. Что он думает о твоем теле.

Это скользкая тема. Люди поправляются и худеют по разным причинам, и он это знает, потому не хочет задевать твои чувства. Если ему что-то не нравится в твоей фигуре, он вряд ли об этом скажет, даже если ты прямо спросишь. Просто старайся выглядеть как можно лучше и здоровее - в первую очередь, для себя самой.

2. О его проблемах дома или на работе.

Мужчины зачастую хотят казаться всесильными, будто у них все хорошо. Может и твой делает так же. Даже если у него проблемы в семье или на работе, он может держать все в себе. Плохо то, что это может влиять на его поведение в ваших отношениях, а ты не понимаешь, почему.

3. Что он не такой сложный, как кажется.

Мужчины в основном переживают все то же, что и женщины. Разница лишь в том, что они этого не показывают.

4. Что он зол или расстроен.

Иногда причина его злости или огорчения просто не стоит ссоры - по его мнению. Он лучше перетерпит все, лишь бы лишний раз не ссориться.

5. Что бывшая бросила его или изменила ему.

Это все мужская гордость. Признав, что ему изменили или его бросили, он словно признает, что не смог все проконтролировать, потому он лучше промолчит.

6. Что ему нравится твоя подруга или родственница.

Ну ведь признайся - тебе тоже может нравиться какой-то его друг или родственник - больше, чем просто как человек, но ты ведь тоже не говоришь своему мужчине об этом.

7. О его cекcуальных фантазиях и фетишах.

Может он обожает твои ступни. Может он очень хочет купить какую-то cекc-игрушку. О чем бы он ни мечтал, он явно не все тебе рассказывает. И в твоих же интересах вытянуть это из него.

8. Что его друзья думают о тебе.

Хотя главное то, что он думает о тебе, логично хотеть одобрения его друзей и родных. Но если этого нет, то вряд ли он скажет тебе об этом. Ведь тогда тебе совсем некомфортно будет встречаться с этими людьми.

9. Его пароли и история браузера.

Мы все хотим приватности. Мужчины не исключение. Не обязательно он делает что-то плохое, но просто хочет, чтобы ты ему доверяла.

10. О его детской травме.

Во-первых, такие воспоминания заставляют все заново переживать. Во-вторых, это снова мужская гордость.

11. О том, что он делал прошлой ночью.

Может, он напился с друзьями и завалился в стрип-клуб. А может компания его друзей познакомилась с девушками, но он вел себя прилично. В любом случае, рассказав тебе, он может нарваться на неприятности, потому лучше промолчит, даже если не сделал ничего плохого.

12. Что он не уверен в отношениях с тобой.

Вместо того, чтобы расстаться и разбить тебе сердце, он тянет отношения, чтобы увидеть, пройдет ли его смятение и сможет ли он полюбить тебя.

13. О его настоящей финансовой ситуации.

Он не хочет показаться безответственным или несостоятельным, потому вряд ли расскажет о своих долгах или кредитах.

14. О его чувствах к бывшей.

Может он лишь недавно расстался с девушкой и пытается забыться как раз с помощью тебя. Тогда он вряд ли скажет тебе об этом.

15. О его подругах.

Ревновать к его подругам, как и ему - к твоим друзьям - это нормально. И чтобы избежать лишней тревоги и подозрительности, многие замалчивают о своей дружбе с противоположным полом.