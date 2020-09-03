Девушки умеют влюблять в себе парней, при этом не прикладывая к этому никаких усилий. Им удается это благодаря утонченности и грациозности своих движений или же неподдельной искренности. В самых обычных и повседневных женских привычках есть что-то такое, что сводит мужчин с ума. Lady.Day.Az со ссылкой на Cluber.com.ua представляет 12 милых женских привычек, которые заставляют мужчин влюбляться.

1. Когда она проводит рукой по волосам, приглаживая, а затем снова взъерошивая их

Девушки могут сами не придавать этому большого значения, а вот парни находят эту привычку довольно секcуальной. Многих мужчин заводит, когда женщина играет со своими волосами. Для этого ей не обязательно нужны длинные и идеальные локоны, она всего лишь должна быть уверена в себе и в том, как она выглядит.

2. Когда она покачивает талией, чтобы немного поправить шорты или штаны

Есть что-то такое завораживающее в том моменте, когда девушки слегка покачивает талией, чтобы поправить шорты или штаны. Это выглядит очень мило и парням нравится за этим наблюдать.

3. Взлохмаченные волосы. Она выглядит с ними очень мило

Есть что-то невероятно секcуальное и притягательное в женщине, которая хорошо выглядит с взлохмаченными волосами. Так женщина выглядит наиболее натурально. Она довольно уязвима, но справляется с этим. К тому же, женщина с взлохмаченными волосами выглядит словно после секcа, что безумно нравится большинству мужчин.

4. Когда она становится на цыпочки, пытаясь дотянуться до чего-либо

Парни находят это привлекательным, поскольку в такие моменты им хочется позаботиться о девушке. Она изо всех сил старается достать что-то с верхней полки. Любой высокий мужчина справился бы с этим без особых проблем, но гораздо веселее смотреть за тем, как девушка сама пытается это сделать. Также это показывает то, что она может быть независимой и самой со всем справиться.

5. Когда на ней нет ничего, кроме большой футболки ее парня и нижнего белья

Те моменты, когда девушка одевает одежду своего парня, дарят ему ощущение надежности и безопасности. Это является признаком того, что она готова разделить с вами свою жизнь и наоборот. К тому же, она выглядит безумно секcуально в мужской белой рубашке.

6. Когда она нежно водит пальцами по мужской груди

Это интимно, ласково и возбуждающе. Особенно если она знает, как именно нужно надавить и куда. У некоторых девушек это очень хорошо получается, и они сами даже не осознают, как это влияет на мужчин.

7. Когда она тесно прижимается к мужчине в кровати, чтобы согреться

Не верьте парням, которые говорят, что не хотят обниматься. Когда мужчина безумно влюблен, то захочет обнимать свою девушку до конца жизни. Нет ничего лучше, чем обнимать девушку, которую ты любишь и дарить ей ощущение комфорта и безопасности. У мужчин сразу же поднимается самооценка, словно он несет ответственность за жизнь девушки, которая смогла покорить его сердце.

8. Когда она удерживает зрительный контакт в людном месте

Это очень секcуально осознавать, что она смотрит только на вас, несмотря на то, что в комнате полно других людей. В этом моменте есть что-то интимное и романтичное, словно между вами секретный роман, о котором никто не знает.

9. Когда она закусывает губу и при этом смотрит мужчине прямо в глаза

Сложно объяснить, почему девушки выглядят так секcуально, когда закусывают губы. Скорее всего мужчинам нравится это потому, что они ошибочно принимают это за проявление голода, который она скрывает глубоко внутри. Возможно она прямо в этот момент хочет наброситься на вас.

10. "Щенячьи глазки"

Это срабатывает каждый раз.

11. Когда она слегка вздыхает и постанывает, заставляя мужчину представлять, какие звуки она может издавать в спальне

Хоть девушки делают это неосознанно и без каких-либо намерений, это звучит секcуально. Воображение мужчины сразу же начинает работать и он представляет, какой бы была их совместная ночь.

12. Когда она рассказывает о том, чем увлекается и ее глаза загораются

Нет ничего более привлекательного, чем девушка, страстно увлеченная чем-либо. Ее глаза загораются, а голос становится серьезным. Ее сердце начинает учащенно биться и ты понимаешь, что если она так страстно чем-либо увлекается, то сможет с такой же страстью относиться и к вам.