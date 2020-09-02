Как перестать привлекать токсичных парней? - 7 советов

Токсичные парни станут делом прошлого, когда вы разберетесь в себе и предпримете кое-какие изменения.

1. Начните прислушиваться к людям, к которым неравнодушны.

Обращайте внимание на советы, которые вам дают близкие. Не думайте, что разберетесь во всем сами. Когда вы откроете себя помощи тем, кто действительно переживает о вас, то увидите другую перспективу.

2. Помню свой список "маст-хев".

Когда вы встречаете кого-то нового, сразу сверяйте его с тем списком характеристик, которые считаете просто необходимыми для отношений. Может это немного слишком, но поверьте, это работает. Подходя к выбору партнера осознанно, вы избежите токсичных парней уже на стадии знакомства.

3. Одевайтесь, чтобы впечатлять.

Говорят, нельзя судить о книге по обложке, но это не всегда так. Ваш гардероб играет важную роль в том, каких парней вы привлекаете. Качество парней, желающих познакомиться с вами, зависит от вашего внешнего вида.

4. Повысьте свои стандарты.

Если парень хорош собой, но постоянно заставляет вас себя ждать, то уходите. Если у него хорошая работа и голова на плечах, но он не может никак окончательно расстаться со своей безумной бывшей, то уходите. Перестаньте принимать минимум от мужчин, в результате останутся только самые достойные.

5. Контролируйте свои эмоции.

Когда вы являетесь отчаянной и навязчивой, это создавает нездоровые вибрации, на которые стекаются не самые хорошие парни. Они чувствуют вашу неуверенность в себе, и вы для них легкая добыча. Избавьтесь от негативных эмоций, которые мешают вам найти счастье.

6. Примите свое одиночество.

Когда вы страдаете от одиночества, то привлекаете каждого встречного. Это, естественно, привлекает неправильных мужчин, которым наплевать на вас. Примите свою свободу и независимость, которые можно в полной мере вкусить лишь в одиночестве. Когда вы примете тот факт, что можете быть одна, то перестанете позволять придуркам вторгаться в ваш мир.

7. Займитесь собой.

В психологическом плане. Поймите, что проблемы в ваших комплексах, неуверенности, низкой самооценке, и начните много читать, чтобы понять, что вам нужно делать.