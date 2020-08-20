В этот день недели семейные пары ссорятся чаще всего

Удивительное исследование провели ученые на британском сайте Betterbathrooms.com. Они попытались определить день недели и время, когда пары начинают ссориться. Согласно исследованию, проведенному в группе из 3000 взрослых, этим временем стал вечер четверга, а точнее, время с 18.00 до 20.00.

Видимо, имеется в виду время, когда оба партнера приходят с работы.

Результаты все того же исследования выявили и самую частую причину ссор. Утверждается, что в среднем мелкие споры возникают в среднем 312 раз в год. Эти практически ежедневные ссоры чаще всего спровоцированы плохой привычкой одного из партнеров, которая раздражает другого: мокрое полотенце на кровати, разбросанные носки или грязная посуда в раковине, неприготовленный или плохо приготовленный ужин, крошки в кровати или невыключенный свет.

Исходя из этого наблюдения, пары смогут поработать над отношениями, чтобы не ссориться по мелочам. Иначе недалеко дойти до стадии "мы больше не в отношениях, но мы как родственные души". Ведь, по мнению семейных психологов, именно по этой причине большинство пар, в которых угасли чувства и былая страсть, остаются вместе.

elle.ru