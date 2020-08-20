20 августа 2020

отправить статью
В этот день недели семейные пары ссорятся чаще всего

Отношения

13:17

  • 18
В этот день недели семейные пары ссорятся чаще всего
7 причин, почему люди не должны переживать о том, что не завели детей

Опросы

11:19

  • 210
7 причин, почему люди не должны переживать о том, что не завели детей
4 привычки, которые мешают добиться успеха <span class="color_red">- ФОТО</span>

Опросы

19 августа 14:01

  • 523
4 привычки, которые мешают добиться успеха - ФОТО

20 августа 2020 13:17

В этот день недели семейные пары ссорятся чаще всего

Удивительное исследование провели ученые на британском сайте Betterbathrooms.com. Они попытались определить день недели и время, когда пары начинают ссориться. Согласно исследованию, проведенному в группе из 3000 взрослых, этим временем стал вечер четверга, а точнее, время с 18.00 до 20.00.

Видимо, имеется в виду время, когда оба партнера приходят с работы.

Результаты все того же исследования выявили и самую частую причину ссор. Утверждается, что в среднем мелкие споры возникают в среднем 312 раз в год. Эти практически ежедневные ссоры чаще всего спровоцированы плохой привычкой одного из партнеров, которая раздражает другого: мокрое полотенце на кровати, разбросанные носки или грязная посуда в раковине, неприготовленный или плохо приготовленный ужин, крошки в кровати или невыключенный свет.

Исходя из этого наблюдения, пары смогут поработать над отношениями, чтобы не ссориться по мелочам. Иначе недалеко дойти до стадии "мы больше не в отношениях, но мы как родственные души". Ведь, по мнению семейных психологов, именно по этой причине большинство пар, в которых угасли чувства и былая страсть, остаются вместе.

elle.ru


Просмотров: 18

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Отношения

16 августа 12:33

  • 1 974
Лучший возраст для брака по знакам Зодиака - ФОТО

Отношения

16 августа 11:21

  • 552
4 ошибки после знакомства с мужчиной - ФОТО

Отношения

15 августа 13:33

  • 1 112
6 зодиакальных пар, в которых устанавливается тесная эмоциональная связь - ФОТО