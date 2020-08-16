Лучший возраст для брака по знакам Зодиака - ФОТО

Рожденным под знаком Весов импонирует сама идея выйти замуж с пометкой "20+", даже если они до конца не уверены в собственном выборе. Ну и кому это надо? Не спешите! Хорошенько все "взвесьте"! Вы едва ли знаете себя, не говоря уже о сожителе. Поэтому развод в случае с молодыми Весами (те, кто сыграл свадьбу в 19-22) часто бывает неизбежен. Удачным и по-настоящему счастливым становится второй, а то и третий зарегистрированный союз.

Главный эмоциональный экстремал зодиакальной дюжины. Он активно и страстно "включается" в отношения, а затем точно так же, будто по щелчку пальцев, "выключается", теряя даже минимальный интерес к любовнику. Глобальная причина - проблема доверия, которая затрудняет отношения Скорпионов. Результат - несколько краткосрочных браков. Но если посмотреть на эту черту под иным углом, получится, что построить здоровые отношения Скорпионы способны в любом возрасте.

Один из самых свободолюбивых знаков. Не случайно Стрельцов называют "зодиакальными странниками". К тому же подобные люди склонны откладывать принятие серьезных решений на неопределенный срок. По этой причине замуж такие женщины выходят обычно поздно - в 35 лет и старше. В этом возрасте они готовы целиком и полностью сосредоточиться на своей любви. Но если рядом с ними будет партнер, который разделяет их цели, готов вести кочевой образ жизни, срываться с места и много путешествовать - идиллический союз может сложиться и раньше.

Козерог

Козероги, как правило, женятся до 25 лет и рано становятся родителями. И все благодаря ценной способности легко брать на себя ответственность и планировать время. Им важно, чтобы окружающие восхищались их семьей. К тому же, комфортнее всего козерожки чувствуют себя именно дома, а их преданность семье помогает преодолеть любые препятствия. Еще одна причина раннего брака: загодя построив надежный фундамент, эти трудоголики целиком и полностью посвящают себя карьере, не отвлекаясь на реализацию в личной жизни. Но если природный трудоголизм "захватит" их в юности, то заветное "Да, согласна!" они произнесут лишь за 40 лет.

Водолей