4 ошибки после знакомства с мужчиной - ФОТО

Мы предлагаем тебе узнать, как расслабиться, получить удовольствие и не совершать ошибок в общении после знакомства с мужчиной.

Итак, существуют четыре основных ошибки восприятия тобой мужчины после вашего знакомства.

1. Учительница и ученик

После первых встреч с мужчиной ты разбираешь его на составляющие, оцениваешь по 5-балльной системе его внешность, манеру выражаться, степень щедрости и стиль одежды. Осталось выставить оценки в дневник и вызвать родителей. Хотя на самом деле нужно просто согласиться с тем, что он тоже личность и просто получает удовольствие от общения.





2. Поиски негатива

Зачем ты с азартом пытаешься искать подводные камни в начале отношений? Скорее всего, хочешь узнать, сможешь ли мириться с недостатками мужчины, не обращая при этом внимания на его достоинства, которые однозначно существуют.





3. Бурные фантазии о будущем

Как только мужчина называет свое имя, ты сразу примеряешь его, как отчество ваших будущих детей. И неважно, что даже до постели вы могли еще не дойти. Запомни, на данной стадии общения ты должна воспринимать его как мужчину, а не как мужа.





4. Какой у него жизненный план

С тобой все понятно - ты хочешь замуж, а он пока что - секса, вкусной еды, приятного досуга и чтобы мама наконец-то перестала знакомить его с дочками своих подруг. И от вопросов о долгосрочных совместных планах у него начинается зуд. И снова запомни - на начальных этапах отношений это нормально. Просто получай удовольствие от общения и будь счастлива.

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