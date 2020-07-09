7 простых правил идеального свидания

Чтобы свидание прошло успешно, рассказываем несколько правил, которые помогут вам приятно удивить вашу вторую половинку.

Свидание должно радовать вас обоих

Если, например, ваш молодой человек регулярно посещает лекции по орнитологии, но вы безумно боитесь птиц, не стоит назначать свидание в живом уголке только для того, чтобы угодить бойфренду. Свидание должно приносить удовольствие вам обоим, поэтому найдите золотую середину и организуйте встречу в ресторане, украшенном изображениями пернатых.

Выключите телефон

Свидание с молодым человеком - это событие, которое должно настроить вас на романтичный лад. Если вы будете постоянно проверять телефон, атмосфера интимности будет нарушена.

Обсудите меню

Он не сможет устоять, если вы приготовите ужин специально для вашего свидания. Однако если вы еще не успели изучить гастрономические предпочтения своего избранника, советуем вам заранее поинтересоваться, что бы он хотел видеть на столе во время вашего свидания.

Выберите особенные напитки

Если вы приглашаете бойфренда на ужин, то нужно не только продумать меню, но и выбрать напитки. Постарайтесь найти что-то такое, что будет ассоциироваться у вас с этим особенным вечером на протяжении долгих лет.

Купите красивые бокалы

В продолжение темы домашнего свидания мы хотим дать вам еще один совет - поставьте на стол новые красивые бокалы. Эта маленькая деталь украсит ваш вечер.

Не отказывайтесь от десерта

Даже если вам кажется, что вы больше никогда не будете есть, все равно завершите вечер десертом. Сладкое, как известно, поднимает настроение и делает даже обычный ужин праздничным.

Наденьте вечернее платье

Независимо от того, идете вы в ресторан или остаетесь ужинать дома, мы советуем надеть любимый вечерний наряд. Так вы будете чувствовать особенность момента и наверняка запомните этот вечер надолго.