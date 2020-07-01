Производим правильное первое впечатление - 5 главных правил

Первое впечатление бывает лишь раз, поэтому надо быть всегда готовой к тому, чтобы его не испортить. Представляем 5 главных правил, которые помогут быть на высоте.

Зрительный контакт

Конечно, не стоит смотреть на собеседника так, будто сейчас испепелите его взглядом: это скорее будет минусом, чем плюсом. Представьте линию ниже глаз вашего собеседника - именно она станет основой воображаемого треугольника с высшей точкой в середине лба. Так вот, вам нужно смотреть в его середину, не ниже и не выше.

Кивайте

Не ведите себя как статуя в Пушкинском музее. Показывайте, что вам интересен разговор, и периодически кивайте - иначе будет казаться, что вы просто-напросто не слушаете собеседника.

Полная концентрация

Не смотрите на проходящих мимо официантов, пролетающих птиц и далее по списку. Ваше внимание должно быть полностью сконцентрировано на собеседнике - не позволяйте себе отвлекаться.

Правильная поза

Не скрещивайте руки за головой, не складывайте их на груди и не кладите ногу на ногу. В идеале - чтобы ваша поза дублировала позу собеседника: мы подсознательно тянемся к тем, на кого похожи.

Прикосновения

Не нарушайте личное пространство, но при этом не бойтесь слегка коснуться собеседника - это создаст более доверительную атмосферу.