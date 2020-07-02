Какие странности есть у знаков Зодиака? - ФОТО

В юности телец - ярко выраженный эгоист и падкий на сомнительные удовольствия человек, а в старости - настолько мудрый и гордый, что не каждый может найти с ним общий язык. Этот знак склонен к разного рода зависимостям: начиная от болезненных отношений, заканчивая алкогольными напитками. Тельцы всегда полны идей, поэтому большинство из них - люди творческой профессии. Но если вдруг у них что-то не получается, имеют тенденцию впадать в отчаяние и поддаются эмоциям, не разобравшись в ситуации.

Странность Близнецов вытекает из двух качеств: разговорчивость и непостоянство. У них действительно раздвоение личности. Они часто говорят так, будто в них живут два (а то и больше) разных человека, склонны менять свое мнение слишком часто, причем умеют конструктивно это объяснить. И дело не в том, что Близнецы хотят вас обмануть, просто на данный момент они сами искренне верят в это. Через пять минут у них может появиться новая "правда", а вы будете удивлены таким переменам.

Один из самых странных знаков зодиака - Рак, он способен абстрагироваться от всего мира на долгое время, спрятавшись в свой панцирь. Ему часто не нравится, как устроен этот мир, и в одиночестве он чувствует себя намного лучше. Не удивляйтесь, если даже веселый и общительный Рак вдруг исчезает на продолжительное время, обрывает контакты с внешним миром, прячется - такова его природа. Он быстро устает от любой, даже самой приятной, компании.

Лев

Как ни странно, Лев - самый беспроблемный знак зодиака. Именно своей предсказуемостью Львы и гордятся: они стараются держаться подальше от загадочных персон, не любят сюрпризы, ценят честность и прямолинейность. Правда, раз в пять лет и ружье Льва может выстрелить - они из тех людей, которые долго все копят в себе и сохраняют спокойствие, но в самый неожиданный момент могут выплеснуть на вас всю свою агрессию, даже если вы ни в чем не виноваты.

Дева

У Дев всегда все под контролем. И если на первый взгляд это кажется достоинством, то, пообщавшись с Девой, вы поймете - нет никого более странного. Их модель поведения настолько рациональна и сложна, что вы вряд ли поймете ход мыслей этих методичных безумцев (если, конечно, сами не Дева). Интересно, что на первый взгляд Девы кажутся невероятно милыми и ранимыми, но многие из них бывают холодны и жестоки. Говорят, что Девы асексуальны - по сравнению с другими знаками зодиака они реже стремятся к близости.

Весы

Атмосфера в жизни Весов точно такая же, как на сопровождающей созвездие планете Венере: постоянные бури, грозы, цунами и торнадо. Весы всегда волнуются и переживают. Так что не злитесь, если они позвонили среди ночи из-за тревожного сна с вашим участием. У Весов хорошая интуиция - они действительно предчувствуют то, что произойдет, но некоторые слишком увлекаются, так что большинство экстрасенсов родились именно под этим знаком. К сожалению, они слишком зависимы от мнения окружающих, так что часто могут быть нерешительными.