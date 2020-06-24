Как быстро влюбляются разные знаки Зодиака? - ФОТО

Лев

Любовь поражает вас в мгновение ока - достаточно моргнуть, и вы влюблены. Когда он наклоняется, чтобы впервые поцеловать вас, вам ужасно хочется сказать: "Я люблю тебя". Когда вы влюбляетесь, в вас просыпается собственнический инстинкт и ревность. Но, если мужчина, которого вы любите, не понимает, что он - самый счастливый человек на свете от того, что владеет вашим сердцем, он не на долго удержит ваши чувства.

Рыбы

Вы влюбляетесь даже прежде, чем встретитесь с мужчиной. Вы влюблены в само понятие любви. Священная, страстная и преданная, любовь - это то, что вас вдохновляет. Когда вы влюбляетесь, что происходит быстро, вы ныряете с головой в море любви.

Весы

Вашим знаком управляет Венера, планета любви. Вы - ценитель красивых лиц, и, как только симпатичный парень улыбается вам, вы мысленно покупаете обручальные кольца. Вас также тянет на парней, которые красиво говорят. Некоторые говорят, что вы поверхностны, но что они знают о настоящей любви?

Близнецы

Вы чаще разрываете отношения, чем любите. Можно с уверенностью сказать, что вы ненавидите быстрее, чем влюбляетесь. Чтобы действительно влюбиться, за вами нужно ухаживать, холить и лелеять.

Стрелец

Любовь - это игра для вас, но та, в которой вы хотите сыграть судью. Ваша эмоциональная природа слишком независима, чтобы просто слепо нырять в неопределенность, которой располагает любовь. Вам не нравится терять контроль над своими чувствами, и это то, что происходит, когда вы влюбляетесь.

Скорпион

Как один из самых сексуальных звездных знаков, похоть часто важнее для вас, чем любовь. Вам нравится чувствовать себя сильной, а влюбленность заставляет вас чувствовать себя уязвимой. Любовь важна для вас, но не настолько, чтобы вы рискнули своей автономией и свободой. Вам требуется время, чтобы влюбиться, но, как только это произойдет, вы войдете в состояние свободного падения. Однако, если человек предает ваше доверие, он теряет право любви от вас.

Овен

Вы более осторожны, чем другие знаки, и тщательно защищаете свои чувства. Сильная и эгоистичная, вы не собираетесь так просто отдать свое сердце. Вы не любите слабых мужчин и предпочитаете, чтобы вас завоевывали. Чтобы влюбиться, вам требуется некоторое время. Но это все-таки происходит ... медленно ... затем внезапно. Как только вы влюбляетесь, вы любите глубоко и преданно.

Рак

Панцирь защищает ваше сердце от разочарований. Он скрывает дымящийся котел эмоций, потому что вы хотите любить и быть любимой больше всего на свете. Тем не менее, неистовый страх получить травму заставляет вас держаться настороже. Страх быть отвергнутой не позволяет вам нырнуть в любовь сразу. Но когда вы влюбляетесь, это надолго. Парень, в которого вы влюбитесь, - счастливчик.

Козерог

Из-за вашей застенчивости вам требуется гораздо больше времени, чем большинству, чтобы влюбиться. Вам нужно, чтобы кто-то поддержал ваше эго, прежде чем вы отдадите ему свое сердце. Вы похожи на Рапунцель в высокой крепости, защищенной каменными стенами, вы опускаете свои длинные волосы и позволяете мистеру Райту подняться, как только у вас появятся чувства к нему. Но вас нужно поуговаривать, прежде чем позволить ему войти в вашу душу.

Водолей

Любовь приходит к вам медленно ... и неуверенно. Вы цените дружбу, внешность и секс выше любви. Даже если он уже глубоко влюблен в вас, вы все равно можете представлять его другим как своего "друга". Если вы влюбляетесь, отношения, обычно, не заходят далеко, и не длятся долго.

Телец

Вы думаете своими мозгами, а не сердцем. Прежде всего вы ищете безопасности, что больше практично, чем романтично. Вы не любите спешить, поэтому влюбляетесь медленно, но теряете чувство любви быстрее, чем успеваете чихнуть.

Дева

Вы не спешите. Главная проблема заключается не в том, что вы хладнокровны, а в том, что вы слишком придирчивы. Вы будете искать недостатки в партнере как сержант, осматривающий армейские казармы. Вы - перфекционист до мозга костей. Вы так долго влюбляетесь, что ваш партнер устает ожидать этого.