7 ваших секретов, которыми никогда нельзя делиться

Многие из нас имеют привычку открывать свою душу нараспашку первому встречному. Таким образом, мы позволяем даже незнакомцу читать нас как открытую книгу. Будьте разборчивыми и хорошо подумайте, прежде чем поделиться с кем-либо своими секретами. В конце концов, не у всех окружающих могут быть хорошие намерения.

Рассказываем, что вы всегда должны хранить в секрете.

1. Прошлые обиды

У всех нас есть негативный опыт, связанный с людьми, которых мы не переносим. (Помните своих бывших одноклассников или коллег, на которых вы до сих пор держите обиду?) Важно уметь отпускать подобные чувства и стараться как можно меньше поднимать эту тему в разговоре. Негатив будет только забирать силы, как ваши, так и вашего слушателя. Человек скорее предпочтет выслушать точку зрения позитивно настроенного собеседника, а не жалобы на совершенно незнакомых ему людей. Отпустите все, что вас угнетает и тянет вниз. Постарайтесь сосредоточиться на настоящем и вы заметите, что все больше и больше людей захотят с вами общаться.

2. Материальные блага

Всем известно, что ценность вещи не всегда равна ее цене. Но все же, иногда сложно удержаться и не похвастаться новой машиной или дорогим телефоном. Как бы там ни было, вашим коллегам совсем не интересно знать, как вы себя балуете. Более того, вы можете произвести впечатление высокомерного человека, для которого важна только материальная сторона. Скромность всегда к лицу. Не забывайте об этом во время разговора.

3. Цели на будущее

Вы можете в это не верить, но вы с большей вероятностью достигнете целей в будущем, если не будете о них никому рассказывать. Если вы поделитесь с кем-либо своими целями, вас словно лишат возможности почувствовать радость после их достижения. Как результат, вы больше не хотите работать так же усердно. Ваши шансы достигнуть желаемого повышаются, если вы не делитесь ни с кем своими планами. Когда вы наконец-то осуществите задуманное, можете спокойно поделиться своей радостью с окружающим миром.

4. Ваш доход

Есть только одна группа людей, которая должна знать все подробности о вашем доходе, и это сотрудники банка. Деньги - не самая лучшая тема для разговора, поскольку никогда не знаешь, какая финансовая ситуация на данный момент у вашего собеседника. Может показаться, что вы хотите похвастаться своим положением, даже если это не так. Деньги могут необратимо испортить ваши отношения. Как только окружающие будут знать о вашем финансовом положении, то станут по-другому на вас смотреть, причем сами того не осознавая. Чтобы не попасть в такое неловкое положение, не рассказывайте никому о своих доходах.

5. Хорошие поступки

Возможно вы слышали, что хорошие поступки очищают карму. Это правда, но, если же вы начнете хвастаться подобным, дело примет совершенно иной оборот. Таким образом, вы ставите себя в центр и все то хорошее, что вы сделали, становится недействительным. Большинство филантропов по всему миру предпочитают сохранять анонимность не просто так. Если человек хочет сделать пожертвование на благотворительность, акцент должен быть на людях, которым он помогает или же на благой цели, а не на нем самом.

6. Просвещение

У каждого человека свой источник просвещения. Для одних - это религия, для других - спорт, а для некоторых - медитация. Чтобы не подошло вам, никогда не навязывайте свой выбор окружающим. Таким образом вы наоборот оттолкнете своего собеседника. Не превращайтесь в тех людей, которые ходят по улицам и пытаются навязать всем свою религию, утверждая, что это единственный верный выбор. Прислушиваетесь ли вы к таким людям? Именно такое впечатление вы произведете на окружающих, если начнете пропагандировать свою веру.

7. Семейные проблемы

Постарайтесь не выносить сор из избы и неважно, будет ли это связано с близкими или дальними родственниками. Они поделились с вами своими секретами потому что вы близки, а вовсе не для того, чтобы вы рассказали о них всем вокруг. Не предавайте их доверие, уважайте их секреты и в ответ вы можете ожидать от них того же.

Н. Гасымова

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