5 убеждений, из-за которых вы выбираете не того партнера

Мы все проходили через союзы, которые были далеко не лучшими. Опыт взаимодействия с различными людьми помогает нам взрослеть и двигаться вперед. Но если каждый ваш выбор партнера оказывается неудачным, то вы столкнулись с действительно серьезной проблемой.

Причиной тому могут стать убеждения, которые заставляют людей выбирать неправильных партнеров. Представляем самые распространенные из них.

1. Я ищу свою "вторую половинку".

Нам всем постоянно приходится слышать разговоры о нашей "лучшей половине" и о том, что необходим кто-то еще, чтобы почувствовать себя состоявшейся личностью. Такое мировосприятие причиняет больше вреда, чем мы думаем.

Действительно, идея о "лучшей половине" заставляет считать, что мы сами по себе являемся неполноценными людьми, которые, для того, чтобы состояться в жизни, должны встретить еще одного человека.

Если вся ваша жизнь подчиняется этой концепции, вы неминуемо будете испытывать отчаянье потому, что у вас никак не будет получаться встретить того замечательного человека, который даст вам цель и смысл.

2. Время не ждет.

Некоторое время людей, остающихся одинокими после 30- 40 лет, осуждали. Вот почему многие, особенно это касалось женщин, соглашались оставаться в отношениях даже с теми людьми, с которыми они чувствовали себя несчастными. Но сейчас времена меняются, и уже нет необходимости обращать внимания на эти условности.

Не беспокойтесь чрезмерно о своем возрасте и одиночестве. Вы встретите правильного человека в нужное время.

3. Чтобы моя жизнь обрела смысл, мне нужно спасти кого-нибудь.

Были ли у вас в прошлом отношения с людьми, обладавшими плохими или нездоровыми привычками? Скорее всего, все ваши попытки помочь закончились тем, что вы лишь навредили себе, ведь так?

Это нормально, что вы беспокоитесь о других людях, но, все же, нужно уметь останавливаться, если вы видите, что старания не приносят никакого результата.

Вера в то, что вы способны сделать партнера лучше, сделает вас несчастной. Еще хуже, если этот человек обладает какой-либо зависимостью или просто является асоциальным типом.

4. Это лучшее, что я могу сделать.

Как вы думаете, чего вы заслуживаете? Вы считаете, что не достойны лучшего? Независимо от обстоятельств, ваших ограничений или страхов, когда дело доходит до поиска партнера, не стоит соглашаться на что-то меньшее, чего вы действительно заслуживаете.

Люди с низкой самооценкой склонны цепляться за любые отношения, какими бы плохими они ни были - лишь бы не оставаться в одиночестве. Пока эта идея живет в вашей голове, вы так и будете продолжать наступать на одни и те же грабли.

Преодолейте эту инерцию, найдя себе такое занятие, которое наполнит жизнь новым смыслом. Или окружите себя людьми, которые будут действительно вас ценить. Вы так же можете обратиться за профессиональной помощью, если чувствуете в этом необходимость.

5. Он обладает всеми качествами идеального партнера.

Иногда мы связываем себя с тем или иным парнем только потому, что его считает идеальным наша семья. Да, он может отвечать всем необходимым требованиям, но при этом для вас он будет оставаться совершенно чужим человеком.

Не стоит волноваться, если вы совершили неправильный выбор, потому что вы всегда можете изменить ситуацию кардинальным образом. Не стесняйтесь обращаться за помощью, если вы считаете, что это нужно. Работа над избавлением некоторых привычек потребует времени и сил.