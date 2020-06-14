Если хотите здоровых отношений, то обратите внимание на эти 3 знака Зодиака

Овен

Лев, Стрелец, Близнецы

Рождённые под знаком Овна очень энергичны и постоянно пребывают в поисках чего-то нового. Поэтому идеальный союз для них - со знаками, которые также ничего не боятся и даже склонны к некоторому авантюризму.

Лев, Стрелец и Близнецы - просто созданы для Овна. Они обожают и всегда готовы исследовать, рисковать, пробовать и экспериментировать. Овну нужен кто-то, кто подпитывает его энергию, и они - именно эти люди.

Телец

Козерог, Дева, Рыбы

Представители этого знака Зодиака практичны и основательны. Поэтому им нужен партнёр, который точно также сфокусирован на какой-то задаче, ставит цели, строит планы и реализовывает их.

Тельцу жизненно необходимо чувствовать себя в безопасности. Им не подходит формат свободных и ни к чему не обязывающих отношений. То есть стабильность, стабильность и ещё раз стабильность. А это ему могут гарантировать только три знака: Козерог, Дева и Рыбы. Рядом с ними Телец всегда будет себя чувствовать спокойно и уверено.

Близнецы

Весы, Водолей, Овен

Близнецы - это ещё один знак Зодиака, энергия которого бьёт ключом. Вот почему его представителям необходимы отношения, в которых присутствует новизна и приятное волнение.

Рождённым под знаком Близнецов категорически не подходят отношения, которые не вдохновляют на рост и развитие. Весы и Водолей более чем идеальные партнёры для такой роли. Ведь они очень любят общаться, к тому же - известные интеллектуалы. Также отлично подходит Близнецам такой знак как Овен. Оба они одинаково открыты для экспериментов и всего нового.

Рак

Козерог, Дева, Телец

Представители этого знака Зодиака очень традиционны. Для них всегда на первом месте - семья. Они любят заботиться о ком-то, потому, как правило, являются превосходными родителями. Вот почему им нужен кто-то, с кем можно создать крепкую семью и растить детишек.

Козерог, Дева и Телец - подойдут для этого как никто другой.

Лев

Весы, Рыбы, Овен

Рождённые под знаком Льва привыкли открыто и ярко выражать свои чувства. Нередко они впадают в некоторую драматичность, но при этом - очень креативны и романтичны. Поэтому им нужен партнёр, который не испугается столь бурного проявления эмоций и не оттолкнёт.

Льву очень подходят Весы, которые буквально "питаются" энергией окружающих. Также - рождённые под знаком Рыбы, с которыми возможен прекрасный союз благодаря их врождённой креативности. Овен также отлично подходит для Льва, потому что ничего не имеет против драм и даже согласен местами "подыгрывать".

Дева

Телец, Козерог, Рак

Деве довольно сложно найти подходящую пару. Рождённые под этим знаком Зодиака очень разборчивы, когда дело доходит до любви. Всё дело в том, что они категорически не желают и не готовы идти на компромисс со своими стандартами или ожиданиями. Им нужен кто-то уверенный в себе, сильный и надёжный.

Поэтому самый лучший выбор для Девы - это Телец, Козерог или Рак. Представители этих трёх знаков также не терпят неопределённости и игр разума, а значит гармоничный союз - гарантирован.

Весы

Водолей, Близнецы, Лев

Представители этого знака не мыслят себя без социума и общения. Они всегда там, где много людей и интересно. Поэтому их нужно в какой-то мере развлекать - дабы не заскучали. Идеальные знаки для этой задачи - Близнецы, Водолей и Лев.

Водолей, например, всегда заинтересует разговором, а где Близнецы - это всегда приключения. Лев же сам обожает быть в центре внимания, поэтому с радостью "захватит" с собой в свет рождённых под знаком Весов.

Скорпион

Скорпион, Рак, Рыбы

Рождённые под этим знаком - очень страстные и решительные. Они просто жаждут искренних и ярких отношений. При этом не выносят слащавых и "ванильных" партнёров, особенно в спальне.

Скорпион отлично сочетается с другим Скорпионом, потому что, как говорят, страсти много не бывает. Также Скорпиону очень важно, чтобы рядом был человек, в чувствах которого он бы никогда не сомневался. Представители таких знаков Зодиака как Рыбы и Рак - очень сентиментальны и с радостью напоминают о том, как страстно любят. Так что рядом с ними - страсти буквально кипят.

Стрелец

Близнецы, Овен, Стрелец

Стрелец - это вечный странник. Представители этого знака Зодиака не боятся перемен, а наоборот - пребывают в поисках всего нового и неизведанного. Стрельцам нужен партнёр, который предоставит полную свободу и независимость, в чём они так нуждаются. Им нужен кто-то энергичный и лёгкий на подъём, потому что скучная и однообразная жизнь - это не о них.

У Близнецов, Овна и Стрельца - энергии хоть отбавляй, так что они для Стрельца - идеальны. Главное, что все они обожают приключения!

Козерог

Телец, Дева, Рак

Рождённые под этим знаком Зодиака - очень ответственны. Они не мыслят ни дня без работы и тем более - без чёткого плана. Поэтому Козерогу нужен точно такой же партнёр - практичный и целеустремлённый.

Дева и Телец также трудолюбивы, поэтому эти знаки превосходно сочетаются с Козерогом. Также, кстати, как и Рак, для которого традиционные ценности - превыше всего.

Водолей

Близнецы, Овен, Весы

Водолей нуждается в независимости. Представители этого знака не терпят, когда партнёр буквально приклеивается к ним и лишает свободы. Им нравятся основательные и самодостаточные люди.

Близнецы идеально сочетаются с Водолеем, ведь он очень самостоятелен, надёжен и тоже очень ценит свою и чужую свободу.

Подходящими знаками для Водолея также являются представители таких знаков Зодиака как Овен и Весы. Они очень органично дополняют его черты. Так что все будут счастливы!

Рыбы

Рак, Дева, Скорпион

Представители этого знака очень чувствительны и ласковы. Поэтому им нужен нежный и чуткий партнёр, который способен понять их чувствительность, не осуждая и не игнорируя.

Рак - очень нежный и эмпатичный знак, поэтому он понимает эмоциональность Рыб. Когда же их эмоции начинают зашкаливать, то Рак умеет успокоить как никто. Скорпионам и Девам импонирует креативность и страстность Рыб. Их союз - вечный источник гармонии и вдохновения для всех.

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