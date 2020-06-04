Вот, что мужчины ищут в отношениях - ФОТО

Многие из вас, наверное, задумывались над тем, что же для мужчин главное в отношениях? Что они ищут, чего ожидают? Как не разочаровать и не допустить ошибку? Вопрос ещё более актуален, если вы долго были одинокими, и, наконец, встретили мужчину мечты.

Рассказываем, какие главные вещи мужчины ищут в отношениях.

Терпение и понимание

Вопреки распространённому мнению, мужчины вовсе не считают, что всегда и во всём правы на 100 %. Например, очень многие сомневаются в себе, хотя просто блестяще скрывают это от других. При этом они создают впечатление уверенных и стойких.

Существует ещё один тип мужчин (и их довольно много): они точно знают, что накосячить или всё провалить для них проще простого.

Парень всегда будет с девушкой, которая не будет давить на него и постоянно критиковать за малейшую ошибку. Ведь это же глупо: он работает над собой, он старается стать лучше и станет таким. И у него всё получится при одном условии: что его девушка будет поддерживать, а не унижать или отчитывать по поводу и без.

Свобода

Тот факт, что мужчина вступил в отношения, вовсе не означает, что он должен гулять на поводке у ваших ног. Свобода и индивидуальность для него - не просто слова. Это те вещи, которые он ищет в отношениях. Да, мужчины будут с вами вместе, но и у них есть свои границы. Если они начнут, что называется задыхаться в "объятиях вашей любви", - немедленно сбегут.

Интимность

Разве это для кого-то ещё секрет?! Очень многие женщины обвиняют мужчин в том, что им от них нужен только секс. Конечно, это преувеличение, потому что сексуальное влечение - далеко не единственная причина, по которой мужчина - рядом с вами. Но доля правды в этом есть. Секс важен для мужчин, и об этом не следует забывать.

Благодарность и признание

И, наконец, мужчины всегда рассчитывают на признание и благодарность.

Всякий раз, когда он приятно удивляет вас, следует поблагодарить. При этом не скупитесь на слова. Скажите, насколько вам это дорого, и как вы цените его заботу.

И ни в коем случае не отказывайтесь от его помощи! Это унижает мужчину, прежде всего - в его собственных глазах.