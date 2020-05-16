Ретроградная Венера - Как она влияет на вашу личную жизнь?

Вслед за Плутоном 13 мая в ретроградную фазу вступила планета Венера - покровительница любви и красоты. Как вы уже, наверняка, знаете (спасибо ретроградному Меркурию!), ретроградным принято считать период, когда та или иная планета солнечной системы в процессе движения вокруг Солнца обгоняет Землю, - если наблюдать с Земли, кажется, будто эта планета движется вспять.

РЕТРОГРАДНАЯ ВЕНЕРА ЗАМЕТНО ОТРАЗИТСЯ НА НАШЕЙ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ

По словам астрологов, когда планета вступает в ретроградный период, те сферы, за которые она отвечает, могут пострадать или претерпеть изменения. В случае с ретроградной Венерой, покровительствующей любви и отношениям, американские горки могут наступить в личной жизни.

"Венера находится очень близко к Земле, и ее влияние в ретроградный период будет ощущаться особенно сильно, - отмечает астролог Нараяна Монтуфар. - Более того, Венера находится в Близнецах. А поскольку Близнецы - свободолюбивый знак Зодиака, ретроградный период может обострить стремление к свободе в отношениях и, как следствие, увеличить число разрывов".

Этот период может обнажить болезненные темы, которы вы раньше заметали под ковер. В отношениях может воцариться напряженность, вы можете начать испытывать трудности в общении с партнером.

Однако не стоит думать, что ретроградная Венера непременно приведет вас к расставанию с любимым человеком, - да, этот период может обнажить болезненные темы, которы вы раньше заметали под ковер, в отношениях может воцариться напряженность, вы можете начать испытывать трудности в общении с партнером, однако дальнейшая судьба ваших отношений будет зависеть только от вас. Важно принимать взвешенные и обдуманные решения, работать над отношениями и не рубить с плеча - поспешные выводы в период ретроградной Венеры могут создать проблемы в будущем.

Особенно осторожными следует быть с бывшими возлюбленными, предупреждают астрологи. По словам астролога Лизы Стардаст, во время ретроградной Венеры велика вероятность того, что о себе напомнит ваша прошлая любовь. "То, как вы будете обращаться с бывшими и как решите вопрос о возобновлении связи с ними, сильно повлияет на вашу дальнейшую жизнь", - уверена Стардаст.

ПОСПЕШНЫЕ ВЫВОДЫ В ПЕРИОД РЕТРОГРАДНОЙ ВЕНЕРЫ МОГУТ СОЗДАТЬ ПРОБЛЕМЫ В БУДУЩЕМ

Не менее острожными стоит быть и тем, кто не состоит в отношениях. Заводя новые знакомства (особенно онлайн), старайтесь смотреть на вещи объективно и не идеализировать человека, которого вы едва знаете. В период ретроградной Венеры велик шанс поспешить и не распознать токсичного партнера. Также вы можете столкнуться с проблемами в общении с друзьями - не поддавайтесь желанию резко комментировать их поведение, даже если оно вам не нравится, и старайтесь обходить острые углы, иначе можете испортить отношения с друзьями и потом жалеть об этом.

СКОНЦЕНТРИРУЙТЕСЬ НА ЛЮБВИ К СЕБЕ

Как ни странно, период ретроградной Венеры - это хорошее время, чтобы сфокусироваться на отношениях с самой собой. Астрологи в один голос настаивают на том, чтобы вы занялись собой: самосовершенствование, внутренний рост и избавление от комплексов дадут ценные плоды.

"В этот период могут возникнуть проблемы в сфере любви, но вы можете компенсировать это, начав любить саму себя еще больше", - подчеркивает астролог Лесли Хейл. Как только вы наладите отношения с собой, вы обязательно наладите и свою личную жизнь.

Glamour.ru