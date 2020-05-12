На что мужчины обращают внимание на первом свидании?

Улыбка

Будьте уверены - мужчине ровным счетом все равно, какой цвет помады у вас на губах. Что действительно важно, так это ваша улыбка. По ней он может оценить, комфортно ли вы себя чувствуете, насколько искренни ваши слова. Улыбка - универсальное оружие, особенно на первом свидании. Не забывайте использовать его, и очаровать мужчину не составит вам большого труда.

Глаза

Они могут рассказать собеседнику о многом, не зря их называют зеркалом души. В вашем взгляде мужчина может прочитать ваше настроение, оценить искренность или даже прочесть мысли.

Как вы обращаетесь с незнакомыми людьми

Если вы относитесь с равной долей уважения и к своему собеседнику, и к официанту в ресторане, продавцу в магазине или бездомному, мужчина поймет, что вы - уверенная в себе, сформировавшаяся личность, которая не разделяет людей по их статусу. Простая вежливость и соблюдение правил этикета значительно возвысят вас в глазах потенциального партнера.

Какое значение вы придаете своей внешности

Конечно, любому мужчине хочется видеть рядом с собой красивую, ухоженную женщину. Но если вы при этом забываете о внутреннем мире, рассчитывать на второе свидание не стоит. Пустая, хоть и привлекательная оболочка - совсем не то, что ищут в партнершах мужчины. Уход за собой необходим, но если он превращается в одержимость, это скорее отпугнет собеседника, который едва ли сумеет оценить вашу идеальную укладку или умелое сочетание платья и аксессуаров.

Ваше мнение

Отношения предполагают, что партнеры со временем становятся лучше. Время, проведенное вместе, должно мотивировать на большее. Безвольный, во всем потакающий и соглашающийся собеседник не заинтересует мужчину. Это не значит, что нужно вступать с потенциальным партнером в горячий спор на повышенных тонах. Просто научитесь выражать свое мнение и несогласие тогда, когда это действительно необходимо. Умные женщины не пугают мужчин, как принято считать. Они интригуют своей загадочностью и интеллектом.

Чувство юмора

Мужчина ценит, если потенциальная партнерша умеет по достоинству оценить хорошую шутку и не смущается прибегать к остротам, когда это уместно. Не бойтесь рассказать о том, что вызывает у вас улыбку, и не стесняйтесь остановить собеседника, если предмет его шутки не кажется вам слишком смешным. Романтика однажды может уйти из ваших отношений, но способность вместе посмеяться над понятными вам обоим шутками останется с вами навсегда.

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