Как ведут себя знаки Зодиака, когда их чувства проходят?

Овен: Его страсть угасает

Если находясь в отношениях с Овном, вы замечаете, что он перестал на вас смотреть с тем огнем в глазах, с которым смотрел прежде, это должно стать первым предупредительным сигналом. Именно угасание страсти приводит в итоге к разрыву отношений с представителями этого знака.

Телец: Больше не обнимает вас

Любящий Телец испытывает потребность все время прикасаться к близкому человеку, брать его за руку, то есть всем телом чувствовать его присутствие. Исчезновение нежных прикосновений может стать свидетельством потери к вам интереса. Если Телец перестал называть вас ласкательными прозвищами и зовет теперь строго по имени, то, возможно, его чувства угасают.

Близнецы: Перестают общаться

Если Близнецы прекратили играть и улыбаться, это означает, что в ваших отношениях явно что-то не так. При потере интереса к своему партнеру из общительного, милого и веселого человека представители этого знака превращаются в высокомерных грубиянов.

Рак: Сводит вас с ума

Представители этого знака редко сами уходят из отношений, так как каждую свою любовь они считают чем-то предопределенным. Вы поймете, что ваши отношения находятся в кризисе, когда заметите, что Рак делает все, чтобы вы по собственному желанию решили с ним расстаться. В таком случае он будет буквально сводить вас с ума. Будет спорить по каждой мелочи или замкнется в себе и впадет в легкую депрессию.

Лев: Превращается в диктатора

Лев в кризисный период становится настоящим диктатором, его требования возрастают, а сам он практически ничего не дает вам взамен. Он начинает демонстрировать упрямство и большую часть времени проводит вне дома.

Дева: Жалуется

Если Дева начала постоянно жаловаться на плохое самочувствие, на боль в животе или на мигрень, стоит понимать, что она делает это непросто так. Таким образом она пытается донести до вас то, что не может сказать словами. Это первые признаки того, что ваш союз дал трещину. Свое недовольство она может выражать и тем, что будет пилить по мелочам или отпускать едкие комментарии по поводу вашей внешности или поведения.

Весы: Становятся безразличными к вашим проблемам

Весы не переносят одиночества, и они совершенно естественным образом переходят от одних отношений к другим. Если вы видите, что его совершенно перестало заботить то, как он выглядит перед вами, значит, он действительно теряет к вам интерес. Помимо этого, Весы, какими обаятельными они ни были, в моменты эмоциональной неудовлетворенности начинают демонстрировать необычайную холодность и нечувствительность ко всем вашим проблемам.

Скорпион: Теряет интерес в интимном плане

Никогда не обижайте Скорпиона, иначе вам на собственном примере придется убедиться в правдивости поговорки: "Месть - это блюдо, которое подают холодным". Отсутствие интимной близости является признаком, который должен вас насторожить в отношениях с представителем этого знака.

Кроме того, Скорпион, чувствующий себя рядом с вами не в своей тарелке, будет ревновать и сыпать на вашу голову различные обвинения. И причина такого поведения - его неуверенность в своих и ваших чувствах.

Стрелец: Очень остро реагирует на отсутствие свободы

Ни в коем случае не ставьте под сомнение искренность Стрельца. Он обладает сногсшибательным обаянием, любит пофлиртовать, но это вовсе не означает, что он обманывает вас. Просто представители этого знака любят игры разума. Не лишайте Стрельца свободы, в обратном случае, вы рискуете совсем потерять его.

Козерог: Его взгляд становится холодным

Если представитель этого знака заставляет вас почувствовать себя виноватыми за различные поступки, если начинает дистанцироваться от вас и отвечает отказом на все ваши предложения, знайте, что он испытывает недовольство. Он ни за что не скажет об этом открыто, но вы все поймете по его холодному взгляду.

Водолей: Расстается без объяснения причин

К примеру, вот такая ситуация: у вас замечательные отношения, все просто идеально, но вдруг ваш партнер-Водолей, казалось бы, без причины собирает вещи и уходит из дома. Это непременно произойдет, если ваши отношения переживают кризис.

Рыбы: Замыкаются в себе

Когда что-то начинает их тревожить, Рыбы замыкаются в себе и вообще отстраняются от всего окружающего мира. Они могут топить свое недовольство в алкоголе или начинают заводить тайные интрижки. Почти не общаются, надеясь, что вы телепатически почувствуете, что они испытывают, и спасете их от страданий.

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