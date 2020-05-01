7 напоминаний девушкам, которые устали гнаться за любовью

1. Ты заслуживаешь большего, чем тот, кто даже не считает нужным ответить на твое сообщение. Ты заслуживаешь большего, чем тот, кто не способен оценить твои усилия. Ты заслуживаешь большего, чем тот, кто заставляет тебя сомневаться в своей ценности. И, конечно, ты заслуживаешь большего, чем тот, за кем ты бегаешь.

2. Односторонние отношения не стоят всех этих переживаний. Они не стоят того, чтобы сидеть и ждать, когда же он, наконец, обратит на тебя внимание. Они не стоят того, чтобы все свободное время проводить у зеркала, пытаясь понять, что же ему в тебе не нравится. Они не стоят того, чтобы гоняться за тем человеком, который не видит, как же ему повезло, что ты есть в этом мире. Они не стоят того, чтобы подвергать себя такой боли.

3. Правильный человек не ждет, что ты будешь бегать за ним. Правильный человек в отношениях приложит столько же усилий, сколько и ты. Он оценит все, что ты для него сделаешь - и ответит тем же. Правильный человек будет первым посылать тебе сообщения, планировать свидания, делать сюрпризы... Он никогда не позволит тебе почувствовать себя недостойной его.

4. Ты не должна убеждать кого-то относиться к тебе так, как ты этого заслуживаешь. Ты не должна все время доказывать ему, что достойна его любви. Не должна постоянно объяснять, почему заслуживаешь того, чтобы тебя уважали, ценили и сохраняли тебе верность. Он должен осознать все эти вещи самостоятельно.

5. Если он плохо обращается с тобой сегодня, то, значит, он не заслуживает быть с тобой завтра. Даже если случится так, что завтра он внезапно проснется и поймет, что ты просто предназначена для него, все равно не стоит спешить давать еще один шанс. Если он с самого начала не понимал, чего ты стоишь, то, вероятнее всего, он тебя не заслуживает.

6. Ты достойна лучшего. Ты действительно заслуживаешь этого. Можешь не верить в это. Можешь считать, что тебе повезло. Или можешь полагать, что никогда больше не встретишь того, кто станет для тебя так же дорог, как тот, за кем ты сейчас бегаешь. Но это неправда. Ты обязательно найдешь того, кто будет лучше, того, кто действительно вернет любовь в твое сердце.

7. Отношения - это работа, но не гонки. Существует разница между взаимными усилиями в отношениях и гонкой за тем, кто не способен оценить того, что ты для него делаешь. Помни, твои усилия должны подкрепляться действиями с его стороны. Ты достойна того, чтобы получать в ответ столько любви, сколько отдаешь сама. Отношения - это не улица с односторонним движением. В противном случае, они закончатся тем, что твое сердце разобьется на мелкие кусочки.

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