Что означает любовь для каждого знака Зодиака?

Овен

Как правило, представители этого знака Зодиака склонны к принятию внезапных (и порою поспешных) решений относительно того, с кем они хотят вступать в отношения. У них завязывается эмоциональная связь с партнером, как говорится, с первого взгляда. Проблемы в отношениях у Овнов начинаются тогда, когда изначальная страсть и влюбленность в партнера начинают ослабевать...

Если им не удастся вновь разжечь эту "искорку", они вполне могут решить завершить эти отношения и поискать что-то более пылкое и горячее. Им очень важно, чтобы в отношениях всегда горел огонь страсти и желания, чтобы они были динамичными и развивающимися - иначе они не видят в них будущего.

Телец

Тельцы предпочитают долгосрочные и серьезные отношения по одной простой привычке - они любят стабильность, и всегда хотят знать, чего ждать от своего партнера и отношений с ним. Для них очень важна верность партнера, даже если сами отношения будут слегка скучными...

Если на каком-то этапе отношений с Тельцом у него пропадает изначальная страсть в отношении партнера, он все равно едва ли пойдет на расставание, так как Тельцы не любят перемены.

Близнецы

Близнецы по своей природе очень переменчивы. Да, они любят как, собственно, любить, так и мечтать о настоящей любви. Но, с другой стороны, они капризны и у них бывают резкие перепады настроения, так что их партнеру временами не позавидуешь. Многие из Близнецов любят играть с огнем, флиртуя с другими лишь для того, чтобы вызвать ревность партнера, добавить в отношения этакую "перчинку".

Для них очень важно, чтобы отношения были интересными, и чтобы партнер умел общаться. Если Близнецам будет этого не хватать, они вполне могут решить найти себе кого-то поинтереснее...

Рак

Раки - одни из самых эмоциональных знаков во всем Зодиаке, но при этом они могут не вполне понимать, как иметь дело с чужими эмоциями. При этом Раки - одни из наиболее подходящих кандидатов для тех, кто стремится к долгосрочным и стабильным отношениям. Хотя это их качество может обернуться и темной стороной - они зачастую остаются в неудачных отношениях еще долго после того, как они исчерпали себя. Они попросту не знают, как расстаться с партнером.

Лев

Львы отличаются большим, сильным и полным огня сердцем, которое они отдают своему партнеру без остатка. Своих истинных избранников Львы любят так, как никто другой. Однако до того, как они найдут свою настоящую "вторую половинку", Львы вполне способны не задерживаться в чужой постели дольше, чем на одну ночь.

И даже когда они влюбляются по-настоящему, то зачастую долго не решаются сделать первый шаг, потому что в глубине души боятся сделать ошибку, слишком привязавшись к неподходящему партнеру. Но со временем эта нерешительность проходит - поверьте, когда Лев хочет настоящих отношений, он четко дает понять об этом.

Дева

Несмотря на внешнюю скромность и нежность, в глубине души Девы очень переменчивы и непостоянны. Хоть они и утверждают, что стремятся к эмоциональной стабильности и серьезным отношениям, но если они замечают в своем партнере что-то, что их действительно раздражает, то, как правило, меняют его без особых колебаний.

Несмотря на принимаемый ими образ любящих и податливых партнеров, они довольно эгоистичны, и в первую очередь думают о собственном удовольствии. Они будут оставаться в серьезных отношениях лишь до тех пор, пока их это будет устраивать.

Весы

Весы из тех, кто старается всегда быть рядом с партнером. Представители этого знака Зодиака ненавидят одиночество. Они с легкостью вступают в новые отношения. Для них важно, чтобы их партнер постоянно льстил им и ухаживал за ними, как в первые дни их знакомства. Они будут любить вас всем сердцем, но взамен придется регулярно подпитывать их эго.

Весы являются отличными кандидатами для серьезных отношений, потому что стремятся к эмоциональной стабильности, но прежде, чем ваши отношения войдут в накатанную колею, они будут довольно долго играть в игры, то приближая вас к себе, то отдаляя.

Скорпион

Если уж Скорпионы любят по-настоящему, то выкладываются на полную. Они стараются быть верными, и им это даже удается, пока они действительно любят своего партнера... Но если они узнают о том, что им лгут или изменяют, то даже не думают о прощении, сразу начиная мстить.

Находиться в серьезных отношениях со Скорпионом не так-то просто, потому что они любят, чтобы у них все и всегда было под контролем - даже вы.

Стрелец

Пожалуй, это один из наиболее неподходящих для серьезных отношений знаков Зодиака. И это вовсе не потому, что они не хотят таких отношений - хотят, и даже верят, что способны на них... Но лишь в теории. Когда же дело доходит до практики, и они понимают, что им придется проводить большую часть свободного времени в компании одного человека, они начинают нервничать. Им не нравится монотонность и серость будней.

Если вы строите серьезные планы на будущее с их участием, лучше заранее запланировать периодические прыжки Стрельца в сторону и попытки оживить обстановку.

Козерог

Козероги определенно являются одними из лучших кандидатов на серьезные отношения. Но вступая в отношения с ними, помните о том, что представители этого знака любят, чтобы все шло по правилам. И если уж они делятся с вами своими эмоциями, и открывают свое сердце, то ожидают в ответ как минимум того же. Это отличные партнеры в браке, так как семья и дети - становятся смыслом их жизни.

Водолей

Убедить Водолея в том, что серьезные отношения с вами могут пойти на пользу вам обоим, довольно непросто. И даже если вам это удастся, знайте - дружба и друзья для него все равно будут на первом месте. Так что если вы хотите остаться с Водолеем надолго, то должны научиться в первую очередь быть с ними друзьями, а уже потом - любовниками. А еще вам придется научиться терпеть его эгоцентричную природу.

Рыбы

Рыбы с легкостью вступают в серьезные отношения, бросаясь в них с головой, стоит им лишь почувствовать, как в животе порхают бабочки. Они - неисправимые романтики, и для них очень важно получать достаточно внимания от любимого человека. Но если им покажется, будто вы пренебрегаете их эмоциональными потребностями, или же, к примеру, пытаетесь ограничить их фундаментальное право на артистическую свободу, отношения могут мгновенно превратиться из рая в настоящий ад.

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