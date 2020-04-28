9 потрясающих черт независимой женщины

Независимая женщина знает, чего она стоит, и никогда не забывает о своей мечте. Она мотивированна на достижение своих целей и достаточно сильна, чтобы сделать это. Она знает, как воплотить свои стремления в реальность, никогда не извиняется за то, что нуждается в чем-то, и вполне способна преодолеть любые неприятности, которые судьба поставит на ее пути. Более того, она воспринимает их, как возможность научиться чему-то новому, стать сильнее, мудрее и лучше в целом.

Вот 9 наиболее характерных и самых замечательных черт характера независимой женщины:

1. Ей абсолютно все равно, что вы думаете о ее внешности

Многие независимые женщины придают своей внешности большое значение: они со вкусом подбирают одежду, правильно питаются и регулярно посещают спортзал. Другим же все это не по душе, и они предпочитают простую, но удобную одежду, не пользуются косметикой, а в спортзале в последний раз были еще в школе. Но в обоих случаях их объединяет одно: им все равно, что об их внешности судачат окружающие. Они могут быть красивыми, как с картинки, или одеваться неброско и удобно, но делать это для себя, а не чтобы произвести впечатление на других.

2. Она не навешивает ярлыки на окружающих и не терпит, когда их навешивают на нее

Независимая женщина всегда стремится к тому, чтобы приобрести новые навыки, знания и опыт.

Вместо того, чтобы стараться соответствовать шаблонному образу дочери, жены или матери, она воспринимает себя такой, какая она есть - уникальной личностью с совершенно неповторимыми мечтами, стремления и способностями.

3. Она вполне может быть счастлива и в одиночку

Если сильная женщина по каким-то причинам остается одна, она старается извлечь максимум преимуществ из этого, а не будет сидеть, чахнуть и ждать принца на белом коне.

Она не нуждается в мужчине для того, чтобы он "дополнял" ее - она вполне самодостаточна. Ей комфортно наедине с самой собой, и она ценит время, проведенное с друзьями и семьей.

4. У нее есть четкие цели, и она не боится стремиться к ним

Если у человека нет жизненных целей, он будет топтаться на месте. Независимая женщина сама решает, где она рано или поздно хочет оказаться и к чему прийти, составляет план действий и воплощает его в жизнь. Она не оставляет ничего на волю случая.

5. Как бы плохо ей ни было, она не будет сидеть, плакать и ничего не делать

Для всех нас порою наступают черные полосы жизни, и со всеми нами порою обращаются совсем не так, как нам того бы хотелось. И, откровенно говоря, все мы не раз испытывали желание просто забиться в уголок и выплакаться.

Однако сильные и независимые женщины знают, что это совершенно неконструктивно.

Такие женщины понимают, что если будут вести себя, как жертвы, это лишит их изрядной доли контроля над своей жизнью. Они дают себе чувствовать печаль или гнев, но при этом не позволяют превратиться в рыдающую развалину и стараются составить план, как изменить ситуацию.

6. В своей жизни она полагается на себя

Сильная женщина никогда не позволит себе стать полностью зависимой от кого бы то ни было.

Она сама планирует свою жизнь и сама справляется с ее вызовами. Она вполне способна заработать себе не только на пропитание, но и на все прочие потребности.

Это не означает, что она не может работать в составе команды или неспособна любить. Но она не станет полностью зависимой даже от лучшего мужчины в мире.

7. Она знает, когда стоит уйти из безнадежной ситуации

Женщины с низкой самооценкой зачастую остаются в плохих отношениях или в токсичном коллективе даже тогда, когда эта ситуация причиняет им сильные страдания. К сожалению, во многих случаях это происходит потому, что их с детства учат не жаловаться, и в целом быть тише воды, ниже травы.

Сильная же женщина всегда ставит себя и свое благополучие на первое место.

И если негатив от отношений или работы намного перевешивает позитив (если этот позитив вообще есть), она без тени сомнений оставляет их позади.

8. Если она и сойдется с кем-то, то лишь с действительно подходящим ей человеком

Все мы заслуживаем любящих партнеров и здоровые отношения. Все без исключения. Но почему-то мы слишком часто довольствуемся меньшим, чем то, чего действительно заслуживаем.

Независимые женщины знают, что куда лучше быть одной, чем потратить свою жизнь на неподходящего человека.

И если оказывается, что партнер им не подходит, они завершают отношения таким образом, чтобы не остаться врагами на всю жизнь, дают себе время на то, чтобы залечить сердечные раны, а после идут дальше.

9. Она умеет не только работать, но и отдыхать

Хотя ради достижения своих целей они могут работать с невероятной энергией и целеустремленностью, независимые женщины знают, насколько важно жить сбалансированной жизнью.

У таких женщин, как правило, хватает хобби и интересов и помимо работы, и они занимаются этим потому, что им это действительно нравится, а не потому, что они хотят впечатлить других людей или чем-то заполнить свое время.

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