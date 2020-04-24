Как поддержать себя и партнера в самоизоляции? - 6 советов от психолога

Отвечает независимая гендерная исследовательница, психолог и автор канала "Без стыда" в "Яндекс.Дзене" Лена Низеенко.

Чувство стабильности в жизни нам дает работа, доход, встречи с друзьями, путешествия. Но все это - внешние опоры. Когда в силу обстоятельств они рушатся, кортизол летит вверх вместе со стрессом и тревогой. Внутренние опоры в отличие от внешних невозможно утратить. Однажды найденные, они помогают пережить тяжелые времена на протяжении всей жизни.

В самоизоляции мы оказываемся лишены многих внешних опор. Но есть одна постоянная - ваши отношения с партнером. Сохранить их стабильность можно поддержкой изнутри. Теми самыми внутренними опорами.

Составляйте совместные списки ресурсных действий

К беспокойным временам лучше готовиться заранее, так что такие списки лучше всегда держать под рукой. Но начать можно в любой момент. Чтобы составить ресурсный список, вам с партнером важно определить, что доставляет вам удовольствие и приводит в состояние блаженства.

Заведите общий файл для фиксации пунктов. Пусть в него войдут сериалы, книги, запахи, еда, музыка, от которых становится хорошо на душе. Дополняйте список при любой возможности. И когда все валится из рук, срочно прибегайте к любому доступному пункту из списка.

Улучшайте реальность "фильтрами"

В соцсетях любое изображение можно обработать и сделать ярче. В повседневной жизни тоже можно использовать "фильтры", чтобы разукрасить реальность. Например, для фильтра "Гавайи" попробуйте играть на укулеле, вместе принять ванну с желе кислотного цвета, замешать веселые коктейли с цветами и зонтиками. Для фильтра "уходовый" с утра накладывайте друг другу патчи под глаза, а вечером собирайтесь за увлажняющей маской для лица.

Задача фильтров - сместить акцент с "ах, эта серая предсказуемая повседневность" на "я могу видоизменять реальность". Геймификация процесса делает процесс простым и увлекательным.

Сомневайтесь в привычных установках

Человеческие поступки и реакции нередко идут по накатанной. Карантин - подходящее время, чтобы почаще задавать себе и друг другу вопрос "Зачем я это делаю?". Особенно конструктивным этот вопрос оказывается в кризисные моменты, когда всем приходится действовать по-новому.

Желание сохранить "все как было" может съедать слишком много ресурсов. Поэтому если вы записались на пятый подряд суперполезный онлайн-вебинар, самое время задать себе вопрос "Зачем?" Вы делаете это для пользы или чтобы заглушить чувство тревоги? Возможно, полезнее будет снизить градус ответственности и заняться чем-то менее серьезным. Например, вместе с партнером поучаствовать во флешмобе #изоизоляция или просто полежать.

Ищите поводы для веселья

Юмор - легальное средство от тоски, так что расчехляйте любимые комедии, подбирайте интересных стендаперов, заводите тайный телеграмм-канал на двоих для пересылки нелепых мемов и абсурдного юмора. Шутите над собой и над ситуацией - это быстрый способ снять напряжение.

Расхламляйте голову

На карантине многие советуют делать глобальную уборку. Нужно не тольк выбросить лишние вещи из шкафа, не менее важно - освободить от лишних мыслей свою голову. Но чтобы от них избавиться, их нужно сначала обнаружить: наладить диалог с собой, разобраться с мыслями и чувствами. Может оказаться, что в вашей голове слишком много установок и чужих голосов, которые диктуют, "как правильно". Возможно, у вас накопились претензии к себе или партнеру.

Эти установки в вашей собственной голове могут стыдить и мешать радоваться жизни. Извлекайте этот хлам на свет и решительно избавляйтесь от него.

Берите ответственность за свои реакции на мир

В ситуации самоизоляции может возникнуть желание обвинить внешний жестокий мир в несправедливости. Под руку может попасть и партнер. Перенос локуса контроля внутрь спасает от резких необдуманных реакций и дает уверенность в себе.

События внешнего мира зависят от нас лишь отчасти, а вот реакции на эти события - полностью наши. Выбирайте, как реагировать и какие уроки выносить из каждой ситуации. Когда мы не можем управлять обстоятельствами, мы можем управлять своим состоянием, а это огромный процент успеха в любой ситуации.

Glamour.ru