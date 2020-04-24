6 типов людей, с которыми не следует вступать в отношения

Сегодня многие знакомятся в Интернете. И подобные знакомства - самая настоящая рулетка, потому что вы никогда не знаете, с кем собираетесь встретиться. Например, в переписке этот человек может казаться милым и забавным, а при личной встрече - полной противоположностью. Не исключено, что "химия любви" может родиться в социальных сетях, но уже на первых свиданиях вы с удивлением обнаружите, что вас ничего не связывает с новым знакомым.

Дело в том, что поведение человека на сайтах знакомств и в специальных приложениях может сильно отличаться от того, кем они являются на самом деле. Вот почему концентрация токсичных людей там - просто зашкаливает. Всякого рода абьюзеры и прочие патологичные личности могут с лёгкостью изобразить из себя чудесных принцев и волшебных принцесс, чтобы только заполучить контроль над очередной жертвой. Причём они будут разыгрывать из себя белых и пушистых до тех пор, пока не убедятся, что вы им доверяете. И только тогда покажут своё истинное лицо.

Мы опишем шесть типов токсичных людей, которых следует избегать в отношениях:

1. Нарциссы

Нарциссы никогда не будут любить вас так, как себя. Можете хоть из кожи вон лезть: для них всё равно самые прекрасные и неповторимые - они, ненаглядные.

Дело в том, что люди с нарциссическим расстройством личности не способны любить из-за своей ненормальной одержимости собственной персоной. Поэтому отношения для них - не более чем возможность полюбоваться собой и создать вокруг хаос, в котором остальным отведена лишь роль статистов. Они чувствуют превосходство, когда наблюдают, что всё рушиться, а вы - страдаете.

Поэтому, если вы всё же рискнёте связать свою жизнь с нарциссической особой, то будьте готовы принести в жертву миллион вещей и при этом не получить ни одного процента гарантии.

2. Параноики

Этот тип людей "развлекается" по-другому: они будут постоянно выискивать в вас недостатки и подозревать в коварных замыслах. Уж так они устроены.

Параноики не могут расслабиться ни на минуту. Им постоянно кажется, что их обманывают, преследуют, а также - пытаются контролировать самыми разными способами.

Они уверены, что все только и мечтают увести у них партнёра или наговорить ему гадостей о них, поэтому нередко запрещают любимому человеку встречаться с друзьями и даже собственными родственниками.

3. Патологичные ревнивцы и "контролёры"

Такие люди не умеют и даже не собираются учиться доверять кому-то. Тем более - партнёрам. Поэтому они заставят вас отчитываться буквально за всё: от кого пришло сообщение, кто звонил, почему опоздали с работы, зачем купили новую помаду, и так - до бесконечности.

Они должны постоянно контролировать ситуацию, иначе чувствуют панику и растерянность. Именно поэтому - жестоко наказывают партнёра, когда что-то идёт "не так".

4. Чрезвычайно эгоистичные и зацикленные на себе люди

Существует тип людей, которые в принципе не способны заботиться о других. Для них чувства, эмоции, переживания окружающих - не более чем пустой звук. Они этого просто не улавливают. А уж точка зрения, отличная от их - вообще не имеет права на существование.

5. Люди с алкогольной зависимостью

Людям с зависимостью следует научиться любить себя, прежде чем они смогут любить кого-либо еще.

Дело в том, что люди с алкогольной зависимостью не могут быть честными, как с собой, так и с кем-либо ещё. Это касается любой зависимости. Ведь им приходится обманывать каждый день себя, какие могут быть честные и открытые отношения с кем-либо ещё?

Отношения с такими людьми возможны только после того, как они раз и навсегда порвут со своими пагубными привычками.

6. Люди, которые демонстрировали токсичное поведение в прошлых отношениях

Взрослые люди крайне редко меняются. Особенно, если дело касается токсичности или склонности к абьюзу. В отношениях такие типы абсолютно не собираются менять свои старые "привычки", и уж тем более нести ответственность за собственные действия.

Поэтому у таких отношений - крайне неблагоприятный прогноз. Они будут нездоровыми и патологичными, несмотря на все ваши усилия и старания. В любом случае, вы пострадаете, и очень серьёзно.

Так что же делать? Как обезопасить себя от отношений с такими людьми?

1. Обращайте внимание на предупреждающие знаки

Вычислить нарцисса или махрового эгоиста с первых свиданий - не так и просто. А подчас, учитывая их "таланты", невозможно. Они являются самыми настоящими виртуозами манипуляции и умеют изображать из себя саму невинность. Ещё и обидятся, если вы их в чём-то заподозрите!

Но "красные флажки" в таких отношениях - всегда присутствуют. И вы не должны игнорировать или закрывать глаза на них. Особенно - в начале отношений, пока ещё не успели привязаться к партнёру. Это может быть чрезмерная романтичность, как в фильмах XIX века, или постоянная критика их бывших партнёров, или полное неприятие чьего-либо мнения, кроме своего.

2. Проанализируйте, почему вы привлекаете в свою жизнь подобных людей снова и снова

Наступать на одни и те же грабли свойственно многим людям, но если количество токсичных партнёров у вас уже более двух-трёх, то пора задуматься о причинах. Это повторение сценария может означать, что все ваши прошлые отношения влияют на текущие. Вы привыкли к подобному и ищете подобное. Этот шаблон следует разорвать раз и навсегда.

Все мы хотим любить и быть любимыми, но, как правило, выбираем то, что наиболее знакомо и привычно. Нам так удобней. Поэтому отвергаем всё незнакомое и неизведанное, ведь это вызывает чувство дискомфорта. Таким образом, мы снова и снова выбираем знакомое (нарциссы, зависимые люди, эгоисты), даже если нам больно и знаем, чем всё закончится.

3. Не пытайтесь исправить вашего партнёра

Единственный человек на свете, которого вы можете исправить, это вы.

Но дело в том, что человеческая природа такова, что мы подсознательно пытаемся воссоздать прошлое, чтобы исправить его и избавиться от боли, которое нам причинили.

Так что, если ваш папа был холодным и отстранённым, вас, возможно, будут привлекать холодные и отстранённые партнёры. При этом вы будете пытаться изо всех сил изменить их и сделать тёплыми и любящими. Вам кажется, что, если достигнете этой цели - обретёте счастье.

Но такое поведение - огромная ошибка, если вы действительно стремитесь к здоровым отношениям с партнёром. Лучшее, что можете сделать, это решить, кого вы хотите и какими видите ваши отношения. И уж затем определить, действительно ли кто-то хорош для вас или нет.

И, если ваш избранник принадлежит к одному из шести типов, с которыми не следует вступать в отношения, поставьте на них точку. Вы их никогда не исправите, а вот свою жизнь - загубите.

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