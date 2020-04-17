Возможны ли отношения на расстоянии и как их сохранить?

Скажем прямо: в отношения на расстоянии мало кто по-настоящему верит. И в этом нет ничего удивительного: чего вообще ожидать от отношений, в которых партнеры могут месяцами не видеть друг друга, привыкать жить по-отдельности, страдать от недостатка физической близости с любимым человеком, поддаваться тревожным мыслям и даже начинать сомневаться в своем избраннике?

Сохранить отношения на расстоянии очень непросто - это факт. Однако это вовсе не значит, что нужно опускать руки.

Любые отношения - это скрупулезная работа, притом с обеих сторон. И если вы дорожите своими отношениями, будьте готовы приложить все необходимые усилия для того, чтобы их сохранить.

Если вы из-за работы, учебы или (что сейчас наиболее актуально) из-за карантина вынуждены жить вдали от любимого человека, изучите рекомендации психолога, которые помогут вашим отношениям выдержать испытание расстоянием - и стать примером вдохновляющего love story для окружающих.

С какими проблемами сталкиваются пары во время отношений на расстоянии

Самая большая проблема - это фрустрация. Так в психоанализе в частности называют тревогу, которая возникает там, где нет достаточного количества информации. То есть мы не знаем, где партнер, что он делает, думает, чувствует. Даже если мы получаем эту информацию из сообщений или звонков, наш мозг лишен информации, которую мы обычно получаем невербально и неосознанно.

В обычной ситуации мы не осознаем, какой огромный объем информации мы получаем невербально - видя жесты партнера, мимику, осанку, ощущая его запах, тембр голоса и так далее. Все это дает нам понять, в каком настроении партнер и насколько он расположен к нам - и мы чувствуем себя в безопасности: все хорошо, а если не хорошо, то по крайней мере под контролем.

Таким образом, когда мы находимся на расстоянии с партнером даже при всех современных способах связи, наш мозг оказывается лишенным большого количества информации. Эти "пробелы" мы заменяем фантазиями.

Отсутствие физического присутствия партнера дает почву для развития фантазий в частности о том, как может измениться отношение партнера к нам. Если мы боимся быть брошенными, обесцененными, потерять интерес партнера, страхи усиливаются во сто крат. А когда мы испытываем страх, мы начинаем вести себя неадекватно - пытаясь оправдать свою тревогу, мы начинаем цепляться к партнеру, формировать подозрения, сомневаться, предъявлять необоснованные претензии. И все это только для того, чтобы оправдать и снизить уровень своей тревоги, которая возникает в отсутствие информации, которая обычно есть при наличии физического контакта.

Что может разрушить отношения на расстоянии

Отношения разрушают фантазии и тревоги, которые всегда являются следствием неуверенности в себе. Болезненные мысли, которые заставляют цепляться к партнеру. Гиперконтроль, которым люди пытаются компенсировать физический контакт с любимым человеком.

Кризис отношений на расстоянии будет тем сильнее, чем сильнее созависимость в паре. Если каждый из партнеров привык оправдывать свое эмоциональное состояние поведением партнера и перекладывать ответственность за свое настроение на него, на расстоянии эта тенденция не уменьшится, а увеличится, и ее неоправданность будет налицо. А это создаст всплеск взаимных претензий и недовольства.

Как сохранить отношения на расстоянии

Сохранятся те отношения, в которых оба партнера психологически зрелые, самодостаточные и уверенные в себе люди, которые оба осознают свою ценность, ценят свое личное пространство, живут насыщенной жизнью за пределами отношений и знают, куда направить энергию и внимание, когда их невозможно полностью реализовывать в отношениях.

Используйте время в разлуке с пользой

Составьте план, чем вы будете заниматься в свободное время, на чем будете фокусировать внимание, пока партнера нет рядом. Сконцентрируйтесь на саморазвитии и улучшайте отношения с самой собой.

Установите график общения с партнером

Нужно, чтобы вы общались регулярно, чтобы на это время не претендовали другие дела и обстоятельства. Лучше планировать звонки или онлайн-общение в одно и то же время. Такой график создаст ощущение безопасности и минимизирует тревогу, неизменно возникающую в отношениях на расстоянии.

Делайте друг другу приятные сюрпризы и дарите вещи-напоминания о себе

Например, перед отъездом партнера можно спрятать в его багаже какое-то напоминание о себе. Можно купить ему что-то и отправить по почте или сфотографировать вещь и переслать ему снимок с комментарием "это ждет тебя, когда ты вернешься". Отправлять традиционные бумажные открытки - тоже хорошая идея. Одним словом, нужно нечто материальное, что поможет влюбленным напоминать о своем физическом присутствии в жизни друг друга. Приятные мелочи в виде писем, посылок, долгих разговоров по душам по видеосвязи добавят в отношения тепла и приятных эмоций.

Делитесь размышлениями, формируйте общие цели

При невозможности поддерживать физическую связь, можно укреплять эмоциональную, интеллектуальную и духовную - делиться интересными материалами, статьями, увиденным и прочитанным. Можно даже рассказывать друг другу о бытовых деталях и формировать общие цели - например, похудеть и наладить режим питания. Можно вместе прочитать книгу, посмотреть фильм. На расстоянии, но вместе. Это будет создавать ощущение, что вы вместе, заняты одним делом и поддерживаете друг друга - очень важное ощущение при общении на расстоянии.

Более того, опыт отношений на расстоянии вполне может не только не ослабить, но и усилить связь людей. Именно оказавшись на расстоянии, вы сможете больше ценить каждую минуту общения с партнером, быть внимательнее к его мыслям, выстраивать более крепкую эмоциональную и ментальную связь.

Glamour.ru