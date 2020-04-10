6 способов коммуницировать с людьми на карантине и не чувствовать себя одиноко

Изоляция во время COVID-19 похожа на новогодние праздники, когда все дни недели слились в один. Новая реальность стала уже привычной рутиной - после рабочего дня на удаленке мы готовим ужин, смотрим Netflix, листаем Instagram.

Но одно дело - побыть дома неделю, и совсем другое - месяц и больше. И почему-то именно в дни вынужденного дистанцирования так хочется быть ближе к друзьям и любимым. Что делать, чтобы подзаряжать свою "социальную батарею" и чувствовать себя менее одиноко? Вот несколько вариантов, которые вам помогут.

№1. Общайтесь по FaceTime

FaceTime с друзьями и членами семьи стал для многих в эти дни новым любимым хобби. До появления COVID-19 мы вздрагивали от звука телефона, предупреждающего о вызове FaceTime ... "Что? Кто-то хочет поговорить со мной? И при этом видеть мое лицо? Вместо сообщений? Какая дикость!" Конечно, можно общаться в чатах текстовыми сообщениями, но возможность видеть своих близких в режиме реального времени сегодня бесценна.

№2. Выберите рецепт с подругой, приготовьте вместе на FaceTime и виртуально пообедайте вместе

Находясь на самоизоляции, мы начали делать то, что не сделали бы раньше никогда. Например, готовить. Или слушать подкасты. Или общаться в видеочатах. Только выбирайте очень простые рецепты и подготовьте продукты заранее. Вам понравится!

№3. Играйте с друзьями в игры в iMessage или через приложение House Party

Если у вас еще нет приложения HouseParty, вам срочно нужно его загрузить. HouseParty - это платформа для группового видеочата (не больше 8 человек). В чате вы попадаете в виртуальный дом, в котором уже сидят ваши друзья. Приложение доступно на iOS, Android и Mac OS. Основное назначение приложения - групповой видеочат, хотя пользователи также могут отправлять текстовые сообщения. Но главное: в приложении можно играть друг с другом в онлайн-игры, викторины, или повторять танцевальные движения.

Если вы хотите играть один на один, перейдите на страницу iMessages и загрузите GamePigeon, которая позволит вам играть в бильярд, дартс, мини-гольф, баскетбол, слова и многое другое с любым из ваших контактов на выбор.

№4. Откройте книжный или киноклуб

Вы с друзьями уже сто лет обещаете друг другу это сделать? Тогда лучшего времени не придумать. Определитесь с первой книгой или фильмом, установите крайний срок и обсудите потом кино или книжку в видеочате.

№5. Устройте виртуальный кинозал

Хотите посмотреть фильм вместе с друзьями? Если у вас есть веб-браузер Chrome, вы можете установить "Netflix Party", и это изменит вашу жизнь.

Чтобы начать киносеанс: установите расширение, откройте любое видео на сайте Netflix, запустите фильм и создайте свою вечеринку. Рядом с адресной строкой будет находиться значок "NP", который позволит вам поделиться URL-адресом с другими. Чтобы присоединиться к вечеринке: установите расширение, затем нажмите на ссылку, отправленную вам вашим другом. Он перенаправит вас на Netflix, где вы можете щелкнуть значок "NP", расположенный рядом с адресной строкой, и присоединиться к группе.

№6. Зайдите на прямой эфир в Instagram к какой-нибудь знаменитости

В соцсетях сейчас много онлайн площадок, которые можно посетить с друзьями - фитнес-тренировка, танцевальная вечеринка или домашний концерт Робби Уильямса. А 18 апреля мы все можем стать участниками большого онлайн-концерта, который устраивается в поддержку медиков, борющихся с коронавирусом, "Каждый в своем доме, но все вместе", организованном по инициативе Леди Гаги. В концерте примут участие: Билли Айлиш, Элтон Джон, Аланис Моррисет, Lizzo, Приянка Чопра-Джонас, Стиви Уандер, Пол Маккартни и многие другие.

Еlle.ru

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