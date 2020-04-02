Как победить раздражение и не сойти с ума во время карантина?

Российский психолог Елена Новоселова рассказала о том, как пережить карантин в окружении близких и не разрушить отношения на фоне тревожности.

Так и слышу слова негодования: "Это же самые близкие люди! Счастье, что можно провести с ними так много времени! Как вы смеете сомневаться?" А я не только не сомневаюсь, но и уверена, что такой тесный и ежеминутный контакт в закрытом пространстве без свежих впечатлений и с разными реакциями на происходящее может породить немало семейных проблем.

Во время привычного образа жизни "работа-дом-выходные" за день мы проживаем много эмоций, иногда слишком много. Самых разных. Возвращаясь домой, хотим тишины и спокойного общения с родными. Час-полтора, и нужно ложиться спать. Даже поссориться не всегда успеваем, откладываем на выходные. И еще один важный фактор: с каждым человеком, с кем у нас достаточно близкое и частое общение, мы находимся в определенной роли, поведенческом сценарии. С детьми - одна манера поведения, даже интонационная. С родителями - другая, с мужем - третья. Не говоря уже о подругах и коллегах. И это очень важный аспект восприятия нас друг другом.

При тесном и долгом взаимодействии и отсутствии внешних впечатлений граница ролей начинает рушится. И вдруг кто-то обнаруживает, что не знал своего партнера с какой-то новой стороны. Совсем недавно мне пожаловалась женщина, что стремительно разочаровывается в муже, поскольку даже представить себе не могла, как он общается с подчиненными. На удаленке она стала ежедневным наблюдателем "неизвестного мужа". И ее представление о нем кардинально изменилось. А ведь вместе уже 7 лет.

Мне вспомнилась средневековая история, вошедшая в сборник "Мельмот Скиталец", о молодой паре влюбленных. Страстная романтическая любовь заставляла его совершать безумные и опасные поступки ради возлюбленной. Она же, нарушая все запреты, выбрасывала ему из окна веревочную лестницу из высокого окна. Родители с обеих сторон не хотели этого союза. Решили связать пару веревками спина к спине и поместить их в подземелье. При этом хорошо кормить и поить. Когда через месяц влюбленная пара вышла из подземелья, кроме чувства отвращения друг к другу они больше ничего не испытывали.

Жестокая история. Но именно она ярко и в утрированной форме показывает нам всем, что дистанция и интимная скромность необходимы в человеческих отношениях. Человеку трудно воспринимать другого человека без дистанции, которая оставляет нам пространство для "дорисовки образа", для легкого флера и фантазий о своем партнере.

Сейчас, когда большинство из нас неожиданно оказались запертыми, да, не в подземелье, мы встречаемся с собственными неожиданными реакциями. С нашими близкими происходит то же самое. Добавьте в этот коктейль ощущение хаоса и непредсказуемости ситуации, психологическую усталость и панические настроения, как следует взболтайте фейковыми новостями - и вот у вас дома появилась бомба, готовая взорваться каждую минуту.

Как ее обезвредить?

Принять ситуацию. Не бороться с ней, не возмущаться, не ждать окончания изоляции.

Понять, что ваш партнер - это совсем другой человек, а не продолжение вас.

Проявить максимум милосердия и доброты к близкому. Если вы обнаружили в нем какие-то новые стороны личности, это не значит, что он стал хуже, чем был в предыдущие годы. Все это было и раньше, не было ситуации.

Договоритесь о "личном времени", когда к вам не следует обращаться ни с каким вопросом. Два часа внутренней "иммиграции".

Уважайте желание ваших близких побыть наедине с собой. Договоритесь о времени.

Если в семье есть маленькие дети, составьте расписание, кто и когда их "берет на себя". Если дети старше 3−4-х лет, то и они через какое-то время привыкнут к тому, что нельзя беспокоить маму или папу в определенное время. Можете придумать какое-то смешное или понятное им название таким перерывам в общении.

Порядок в организации каждого дня значительно улучшит атмосферу в доме как противостояние хаосу за его пределами.

Если вы остро переживаете смену ритма жизни и чувствуете нехватку занятости, постарайтесь заполнить новыми занятиями свое время, меняя деятельность каждые три часа.

Все эти простые меры помогут избежать накаливания обстановки и лишат "эмоциональную бомбу" энергии. А это значит, что вы благополучно и без потерь переживете непростые времена. Чего я вам от всей души желаю!

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