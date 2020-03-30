5 вещей об отношениях, которые стоит вспомнить, прежде чем сделать выбор

Страх остаться в одиночестве зачастую является причиной того, что в отношениях мы довольствуемся меньшим, чем заслуживаем (причем как женщины, так и мужчины). Об этом говорится в исследовании университета Торонто.

"Те, кто больше боится остаться в одиночестве, более готов довольствоваться меньшим в отношениях. Иногда из-за этого страха люди остаются в нездоровых отношениях, а иногда пытаются встречаться с совершенно неподходящими людьми", - отмечает автор исследования Стефани Шпильман.

Если вы относитесь к тем, кто не представляет жизни в одиночку, ниже вы найдете несколько простых истин, о которых стоит подумать, прежде чем согласиться на неудачный выбор:

1. Вас вполне достаточно.

Нас часто убеждают, что, мол, невозможно получать удовольствие от отдыха на природе в одиночку, и даже если вы счастливы в одиночку, это счастье "ненастоящее" и "неполное". Что лишь тогда, когда вы обретете вторую половинку, на вас снизойдет истинное блаженство. Вся эта романтическая мишура отлично смотрится в "женских романах" и романтических комедиях, но если принимать эти идеи буквально, они могут даже разрушить вашу жизнь.

Вы - цельная, замечательная и сильная личность, способная на любовь к себе, принятие себя и обладающая собственными вкусами во всем, включая сексуальную близость. Цените себя, и знайте, что вы не должны бросаться в объятия первому попавшемуся человеку лишь для того, чтобы рядом был "хоть кто-то".

2. Если вы решили оставаться без пары, это ваш выбор.

Если вы сознательно принимаете выбор жить в одиночку до тех пор, пока не почувствуете, что готовы к отношениям, это изменит то, как вы смотрите на свою жизнь, как вы живете ею и как рассказываете о своем выборе родственникам, друзьям и коллегам.

Вы сами приняли это решение - так гордитесь же им!

3. Вы сами контролируете собственную жизнь.

Вместо того, чтобы быть жертвой своего страха, возьмите бразды правления жизнью в собственные руки. Скажите себе, что вы не собираетесь начинать встречаться с первым доступным партнером лишь потому, что не хотите проводить Рождество в одиночестве.

Если вы хотите ходить на свидания, позаботьтесь о том, чтобы вы получали от них удовольствие, и у вас было достаточно времени для того, чтобы узнать друг друга. Это не гонка. Вы никуда не торопитесь.

4. Делайте то, что хотите.

Только вам решать, с кем находиться в отношениях, и находиться ли вообще. Тут нет правильных и неправильных решений. Вместо того, чтобы быть жертвой, постарайтесь понять, с кем и на каких условиях вы хотите взаимодействовать.

То, встречаетесь ли вы с кем-то или нет, на самом деле не так уж и важно... Важно, чтобы вы делали это сознательно, по своей воле, и зная, что вы действительно этого хотите.

5. Лучше оставаться в одиночестве, чем в плохих отношениях.

Если вы ввязываетесь в нездоровые отношения лишь из-за страха остаться в одиночестве - это плохая идея. Да, для того, чтобы не встречаться с кем попало, а принять одиночество, нужна немалая смелость, но если ваши отношения приносят куда больше печали, чем радости, стоит это сделать.

Сluber.com.ua

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