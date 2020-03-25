8 вещей, которые нельзя говорить своему партнеру

Некоторые вещи просто не следует говорить, если ты хочешь сохранить мир в отношениях.

Помнишь правило "Для создания счастливых отношений будьте на 100% честны друг с другом?" Да, именно так оно звучит. На самом деле это одна из самых замечательных шуток, потому что в реальности ты не можешь рассказать партнеру все, что крутится у тебя в голове - не так ли? Бывают моменты, когда самая зрелая (и самая мудрая) вещь, которую только ты можешь сделать, это просто держать язык за зубами.

Будь осторожна и воздержись от того, чтобы рассказывать партнеру что-либо из этих восьми вещей.

1. Что ты изменяла предыдущему партнеру

На самом деле, тебя, конечно, до их пор мучает совесть из-за того, что ты флиртовала с другом своего бывшего, но кого это волнует? Вряд ли ты услышишь аплодисменты в свой адрес (если только саркастические), когда ему станет известно об этой истории.

Скорее, это вызовет с его стороны прямо противоположную реакцию. Поэтому никогда не рассказывай об изменах, которые ты совершила в прошлом. Как говорится, чем меньше он знает, тем лучше он спит (с тобой).

2. Что одна из твоих подруг изменяет своему партнеру

Поговорка "Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты" не всегда оказывается верной, но если он подумает таким образом, это будет совершенно естественная реакция с его стороны. Когда он услышит, что у тебя есть подруга, склонная к изменам, он может решить, что ты ничуть не лучше.

Поэтому, если ты не хочешь, чтобы он начал сомневаться в тебе, даже когда ты доказываешь свою преданность всеми возможными способами, тогда тему твоих подруг и их отношений старайся в разговорах обходить стороной.

3. Что один из его друзей хочет за тобой приударить

Возможно, что этот человек уже несколько раз пытался пристать к тебе, в таком случае ты обязательно должна рассказать своему парню, что его друг собирается ему всадить нож в спину. Но если подобная вещь происходит впервые, то лучше пока об этом промолчать и постараться самой разобраться в том, не показалось ли тебе это.

Потому что, какой смысл сеять сомнения по поводу той ситуации, в которой ты сама сомневаешься? Это позволит тебе не разрушать дружбу из-за той вещи, которая, возможно, оказалась обычным недоразумением.

4. Что тебя влечет к кому-то еще, кроме него

Может быть, ты считаешь, что восхитившись вслух красивым парнем с большими бицепсами, ты не сделаешь ничего криминального? Ну, скажем так, ты сильно ошибаешься.

Запомни, тебе точно не следует ни говорить такие вещи своему мужчине, ни показывать их каким-то другим способом, потому что тем самым ты ударишь его в самое незащищенное место - в его эго.

5. Что ты должна пойти на встречу с "крутым" коллегой с работы

Одна только мысль о том, что ты считаешь мужчину, с которым работаешь и проводишь время с понедельника по пятницу, "крутым", заставит твоего мужчину сходить с ума от ревности. Он решит, что на самом деле ты хочешь отношений со своим коллегой, а его ты используешь в качестве прикрытия.

Так что, как бы невинно эта "новость" ни звучала, в большинстве случаев она будет иметь весьма неприятные последствия.

6. Что ты презираешь его мать

Никогда не обращайте внимания на неподобающее поведение его матери или любого другого его родственника, с которым тебе приходилось общаться. Возможно, что рассказывая ему о том, что тебе не очень нравится женщина, которая родила его, ты сможешь на некоторое время сблизиться с ним, но может случиться так, что через некоторое время он использует эти твои признания против тебя.

Если ты не чувствуешь себя комфортно в кругу его семьи, то лучше поделись данной информацией со своими друзьями, потому что они, конечно же, не пойдут и не расскажут об этом ни ему самому, ни его матери.

7. Что тебя не впечатляют его старания

Неважно, готовит ли он тебе обед, проводит презентацию на работе или пытается удовлетворить тебя в постели, важно быть его самой главной поклонницей.

Ты поразишься, насколько он станет все делать лучше, если ты скажешь ему хотя бы пару раз простую фразу: "Я верю в тебя!"

8. Что ему нужно лучше стараться в постели

Ничто так не задевает мужское самолюбие, как утверждение, что он не хорош в постели. Да, у тебя, конечно, есть свои интимные потребности, но если ему не получилось в этот раз удовлетворить их, это совсем не означает, что ты видела все его сексуальные навыки. Ты не можешь просто сказать ему в лоб, что он ужасен в этом деле.

На самом деле существуют способы сообщить ему, что он не очень хорош, не причиняя ему боли. Или еще лучше, ты можешь сама рассказать ему, что тебе нравится в сексуальном плане, чтобы он точно знал, что делать.

Сluber.com.ua

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