10 истин об эмоциях, которые мы неправильно понимаем

1. Долгосрочные последствия эмоционального насилия могут оказывать на нас такое же или даже более сильное влияние, как и последствия от физических насильственных действий.

Эмоциональное насилие зачастую не воспринимается всерьез, потому что его не всегда получается "увидеть". Но тяжесть долгосрочных последствий всех видов насилия отличается не так уж и сильно.

Эмоциональное насилие, как и физическое, систематически разрушает уверенность человека в себе, его ценности и идеи. Эмоциональное насилие может проявляться различными способами, включая контроль, угрозы, унижение, умаление, критику, крики и прочее.

2. Эмоции живут дольше воспоминаний, которые их породили.

Мы берем испытанные в прошлом эмоции и проецируем их на ситуации, которые переживаем в текущее время. Это означает, что если нам не удастся излечиться от того, что произошло в прошлом, мы всегда будем находиться под его контролем.

Кроме того, если мы действительно хотим избавиться от наших иррациональных страхов и мучающих повседневных тревог, необходимо понять, а затем устранить причины их возникновения.

3. Творческие люди впадают в депрессию не просто так.

Выражение и переживание отрицательных эмоций коррелируют с активацией в правой лобной коре (а также в других структурах мозга, таких как миндалевидное тело) или, другими словами, в тех же самых областях, которые активируются, когда вы все свое время посвящаете творчеству и вкладываете абстрактный смысл в конкретную реальность вашего текущего опыта.

4. Страх не означает желания убежать. Это значит, что вам интересно.

Хотите - верьте, хотите - нет, но самая сильная эмоция, связанная со страхом, это интерес. Говорят даже, что у страха есть два лица: одно, которое хочет убежать, и другое, которое желает заняться исследованием.

Это значит, что для нас вообще нет ничего "страшного", просто какая-то наша часть не хочет разобраться в этом, не понимает, что для нас это тоже имеет большое значение, и не чувствует, что это станет ценным опытом.

5. Чувства, отличные от счастья, не являются признаком чего-то неправильного. Наличие целого спектра эмоций - это верный признак психологического здоровья.

Отрицательные эмоции также приносят нам пользу. На самом деле перманентное переживание "счастья" или любой другой одной эмоции можно рассматривать как признак психического заболевания. Это противоречит устройству нашего разума и организма в целом. Другими словами, вы не должны постоянно быть счастливыми.

Прислушайтесь к тому, что говорит ваш организм. Отрицательные эмоции - это сигнал о том, что что-то идет не так. В таком случае необходимо сфокусироваться не на этой эмоции, а на том, на что она пытается обратить наше внимание.

6. Эмоции способны "предсказывать будущее", или, другими словами, наши внутренние ощущения реальны.

Исследование Колумбийского университета, получившее название "эффект эмоционального Оракула", доказало, что люди, доверяющие своим эмоциям, способны предсказывать будущие результаты событий. К этому информационному полю они подключаются через "окно" в собственном подсознании, которое является бессознательным источником информации.

7. Мы способны испытывать социальную боль чаще, чем физическую, и это еще одна причина, по которой исследователи считают ее в некотором смысле более разрушительной.

Когда нет никаких психологических факторов, влияющих на физическую боль, или, скорее, нет врожденного инстинкта, который нам нужно обработать или перестроить, чтобы выжить, тогда мы позволяем своей памяти расслабиться. Однако наш мозг не сможет забыть пережитое отвержение, унижение и другие социальные эмоции, потому что мы должны оставаться внутри своего "племени", чтобы выжить.

8. Стресс может оказаться самой опасной эмоцией (особенно когда мы испытываем его постоянно). И все же мы обращаем на него меньше внимания, чем на другие чувства.

Расслабление - это не просто что-то такое, чем мы можем баловать себя лишь время от времени - это абсолютная необходимая вещь. Стресс ослабляет каждую вашу частицу, и это состояние так или иначе связано с главными причинами смерти во всем мире: несчастными случаями, раком, болезнями сердца, самоубийствами и прочее.

9. Социальные медиа делают нас более эмоционально разобщенными.

Постоянное соприкосновение с определенными кусочками жизни людей приводит к тому, что мы с их помощью начинаем складывать воедино определенную идею реальности - ту, которая далека от истины.

Пользование социальными сетями развивает внутри нас такую сильную тревогу (независимо от того, удается ли нам жить в соответствии с ожидаемыми стандартами или нет), что мы начинаем отдавать предпочтение экрану телефона или компьютера перед реальным общением. Мы существа, которым требуется человеческая близость (романтическая или нет), чтобы выжить, поэтому социальные сети становятся все более и более пагубной силой в нашей культуре.

10. Вы не можете избирательно подавлять эмоции. Когда мы заглушаем обиды, то заглушаем радость, заглушаем благодарность, заглушаем счастье.

Писательница Брене Браун, являющаяся экспертом по уязвимости и стыду, утверждает, что вы не можете пережить одно чувство, не пережив все остальные. У вас не получится игнорировать печаль, если вы не станете также невосприимчивым к счастью. Это значит, что самая здоровая реакция - это переживать все эмоции - и хорошие, и плохие.

Сluber.com.ua

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook