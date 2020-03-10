Как дружат разные знаки Зодиака?

Овен

Темпераментные и сильные духом Овны любят быть наставниками и готовы помочь другу в любой ситуации. Только не вздумайте посягать на их право быть впереди планеты всей, если не хотите оказаться в черном списке, - Овны не терпят в своем кругу тех, кто хоть каплю сомневается в их таланте и успешном исходе любых их затей.

Телец

Ответственные Тельцы обладают блестящими организаторскими навыками, так что с представителями этого знака вы точно не пропадете: Тельцы всегда дадут ценный совет, составят для вас оптимальный план действий и подскажут, как реализовать задуманное. Они преданные друзья, но довольно ревнивые - им важно все время напоминать, что вы их любите и цените.

Близнецы

Общительным Близнецам друзей не занимать - с представителями этого знака всегда весело и комфортно. Несмотря на то, что Близнецы любят выступать в роли рассказчиков и быть душой компании, они, как ни странно, очень хорошие слушатели. Они всегда готовы поднять вам настроение и разрядить обстановку. Близнецы ценят в друзьях ум, любознательность и позитивное отношение к жизни.

Рак

Раки очень избирательны - им важно убедиться в преданности и добросовестности человека, прежде чем впустить его в свой круг. Но как только это происходит, Раки не жалеют ни сил, ни времени, чтобы помочь другу, проявить заботу и внимание. Довольно неприятный недостаток многих Раков - обидчивость. Они часто принимают все близко к сердцу, и их настроение может меняться, как на американских горках. Поэтому им нужны друзья, которые всегда поймут и поднимут настроение.

Лев

Львы любят быть в центре внимания, им нравится заводить новых друзей. Вот только дружить со Львами не так уж просто: представители этого знака довольно эгоцентричны и не потерпят, если вы попытаетесь сместить их с пьедестала. Но если научиться справляться с непростым характером Львов, можно ожидать от них щедрых подарков и огромной преданности.

Дева

Девы - из числа тех, кто выбирает близких друзей один раз и на всю жизнь. Они ценят в друзьях преданность и внимание, умение понять с полуслова и не спасовать перед трудностями. Девам нравится дружить с неординарными личностями, от которых можно многому научиться. Сами Девы - хорошие советчики и готовы прийти на помощь в любой кризисной ситуации.

Весы

У обаятельных и энергичных Весов стоит поучиться умению произвести хорошее впечатление и заполучить новых друзей. Весы больше любят быть в шумной компании, чем проводить время в одиночестве. При этом они всегда найдут интересную тему для обсуждения и никогда не откажутся отправиться на вечеринку в компании друзей (попутно дадут советы по стилю и расскажут, как завести разговор с привлекательным незнакомцем у бара).

Скорпион

Со Скорпионами хотят дружить многие, но лишь избранным удается попасть в список их близких друзей. Скорпионы по своей природе довольно скрытные и недоверчивые, но интуиция и мудрость позволяют представителям этого знака видеть человека насквозь и взвешивать все "за" и "против" дружбы с ним. То, чего точно не простят Скорпионы, - это обмана или предательства. Так что, если не хотите оказаться в числе врагов, готовьтесь быть искренними и преданными - и не переходите Скорпионам дорогу (это так, на всякий случай).

Стрелец

Общительные Стрельцы умеют находить общий язык с самыми разными людьми и обожают заводить новые знакомства. Стрельцам важно, чтобы никто не ограничивал их свободу, в остальном с ними очень легко поладить. Несмотря на свою беззаботную веселость, Стрельцы очень внимательные и отзывчивые друзья, которые согласятся на любую авантюру.

Козерог

Козероги довольно скрытны по своей природе. Они ценят верных и заботливых друзей. Любят стабильность и уверены, что дружба проверяется временем (у Козерогов строгий отбор во френдзону!). Представители этого знака любят делиться своими знаниями и помогать другим с решением проблем.

Водолей

Водолеи легко относятся к дружбе: они не стремятся заводить близких друзей - веселая компания из приятелей и знакомых их вполне устроит. Водолеи ценят свободу, и если они понимают, что дружба ей угрожает, то предпочитают прервать общение. В друзьях Водолеи ищут ум и искренность.

Рыбы

Представителям этого знака можно доверить любую тайну - они никогда не предадут и всегда помогут. Рыбы готовы поделиться дельным советом и внимательно выслушать. По своей природе представители этого знака очень внимательные и чуткие. И именно эти качества они ожидают увидеть в своих друзьях.

Glamour.ru

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