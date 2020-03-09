5 финансовых ошибок, которые разрушают отношения

Деньги, конечно, не главное, и какие-то финансовые трудности не могут стать помехой для настоящей любви. Помехой - нет, но существенно подпортить атмосферу взаимного доверия и уважения - запросто. А без них, как известно, никуда. Рассказываем, какие финансовые ошибки могут разрушить ваши отношения.

1. Долги и кредиты

Такие обстоятельства едва ли настраивают на романтичный лад. Крайне сложно строить отношения под трели звонков от коллекторов или в условиях необходимости отдавать большую часть семейного бюджета на покрытие долгов. Но это можно преодолеть и смириться. Хуже, когда долгов наделал кто-то один, а отдуваться приходится за счет семейного бюджета. Еще хуже - если партнер ни сном, ни духом о ваших финансовых проблемах, которые вы пытаетесь решить за счет вашего общего бюджета. Тайно. Научитесь планировать расходы вместе со своей половинкой. Особенно если речь идет о крупной покупке, которую вам придется взять в кредит или рассрочку. Следующее ваше желание занять у кого-то или одолжить кому-то кругленькую сумму также следует обсудить с партнером.

2. Финансовая измена

Для этого даже термин специальный придумали. На деле же финансовая измена - утаивание своих доходов и расходов от партнера. Причин для такого поведения может быть множество: недовольство заработками половинки, желание полностью контролировать свои финансы, страх осуждения за нерациональное использование ресурсов вами или вашим партнером и т.д. Но проблема у всех этих причин общая - отсутствие доверия в отношениях. Если не доверяете своему партнеру, смущаетесь обсуждать с ним свои доходы или испытываете крайний дискомфорт в решении финансовых вопросов, поговорите об этом со своей половинкой и постарайтесь прийти к общему знаменателю. Или подумайте, а в чем еще вы не можете доверять своему возлюбленному? Возможно, вам стоит пересмотреть свои отношения в целом?

3. Чрезмерная экономия

Учиться экономить и вести учет расходов - это нормально. До тех пор пока не превращается в бездумное накопительство, попытки принудить партнера отказаться от банального комфорта или требования отчета за каждую мелочь (с дальнейшим скандалом, конечно). Такие условия выводят из себя и заставляют сомневаться в необходимости и искренности этих отношений. Если взгляды на семейные расходы в вашей паре расходятся, попробуйте вместе составить список вещей, на которых экономить и от которых отказываться вы оба не хотите. Так вы лучше поймете друг друга и раз и навсегда перестанете упрекать за транжирство. Бездумные траты партнера вас все же выводят до зубовного скрежета? Обсудите со своей половинкой возможность вести раздельный бюджет.

4. Без обсуждений

Ваши взгляды на деньги, ведение семейного бюджета и учета расходов, планирование и накопительство - все, что касается финансов, должно быть одной из тем, на которую партнеры свободно могут поговорить в отношениях. Даже если выяснится, что у вас разные ценности и мнения насчет денег и их количества, гораздо лучше попытаться вместе прийти к консенсусу, а не перетягивать ваш семейный бюджет, как канат на соревновании, или воз в басне Крылова.

5. Эгоизм

При общем семейном бюджете каждый из партнеров должен тратить на себя и свои нужды приблизительно равное количество ресурсов. Это, во-первых, справедливо, во-вторых, заботливо по отношению к другому партнеру. Согласитесь, когда при общем бюджете один экономит на вещах первой необходимости, а другой - меняет смартфоны каждый сезон, ситуация в отношениях сложится нездоровая. Если же вы хотите самостоятельно контролировать свои доходы и распоряжаться ими без оглядки на партнера, обсудите возможность ведения раздельного бюджета. Или разделите расходы на общие нужды (вроде ремонта или квартплаты), а оставшиеся деньги тратьте исключительно на себя так, как того хочется именно вам.

Ivona.bigmir.net

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