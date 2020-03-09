10 способов узнать, что партнер вас действительно любит

Наблюдая за поведением партнера, мы во многих случаях получаем более объективную информацию о том, что происходит, чем выводы, которые делаем из того, что он или она говорит.

Вот 10 ключей, которые вы можете использовать в повседневной жизни, чтобы оценить глубину чувств любимого человека:

Он желает проводить с вами как можно больше времени. Согласно одной из теорий, желание инвестировать свое время в отношения является ключевым показателем успешной и долгосрочной связи. Конечно, у вас обоих есть работа и другие обязательства, но если партнер действительно заботится о вас, он будет использовать максимум свободного времени, чтобы побыть с вами наедине.

Он интересуется тем, как прошел ваш день. Партнер всегда проявляет искренний интерес к тому, как складывается ваш день. Это очень важный показатель, потому что пары строят союз не только на эмоциональных, но и на практических опорах, которые поддерживаются с помощью открытого общения.

Он доверяет вам. Партнер, для которого вы действительно важны, никогда не станет унижать вас недоверием. Исследования показывают, что в успешных долгосрочных отношениях партнеры хотят знать, где находится их близкий человек в данный момент времени. Однако это желание возникает вовсе не из-за беспокойства о том, не замыслил ли партнер совершить что-то гнусное. Своими действиями он, наоборот, демонстрирует доверие, которое указывает на его истинную заботу о вас.

Он демонстрирует уважение к вашим взглядам. У вас могут быть совершенно разные, например, политические взгляды, и при этом вы можете оставаться счастливыми вместе в течение многих лет. Ключевым фактором тут является не то, каковы ваши собственные убеждения, а то, насколько вы открыты для принятия точки зрения партнера.

Он в своих решениях учитывает ваши потребности и точку зрения. Супружеские пары принимают решения по всем сферам жизни - от рутинных дел до вопросов о том, куда (и как) инвестировать свой доход. И каждый из партнеров отвечает при этом за какую-то свою область. Это нормально и, вероятно, целесообразно, что каждый человек специализируется на каких-то конкретных задачах, но при этом вы должны ощущать, что ваша точка зрения всегда услышана и востребована.

Он демонстрирует привязанность. Парам вовсе не обязательно постоянно заниматься любовью, чтобы чувствовать близость. Если партнер демонстрирует какой-то признак близости, например, кладет руку вам на плечо, целует в лоб, то это тоже говорит о том, что он ощущает жизненно важную связь с вами.

Он смотрит на вас. Невербальные сигналы, которыми обмениваются партнеры, являются признаком глубоких чувств. Если партнер внимательно смотрит на вас тогда, когда вы что-то рассказываете, это говорит о том, что он получает настоящее удовольствие от общения с вами.

При этом вам не нужно часами смотреть друг другу в глаза; даже беглого взгляда может быть достаточно, чтобы послать позитивные флюиды, которые подтверждают вашу любовь.

Он любит поговорить о вашем прошлом. Пары, которые любят вспоминать приятные моменты из прошлого и используют эти воспоминания для поддержки друг друга, укрепляют тем самым свою связь в настоящем и будущем времени. Если ваш партнер часто использует такие фразы как "Помнишь те времена, когда мы...?", после чего он рассказывает одну из знаковых историй (которую вы, возможно, даже не помните) из вашего совместного прошлого, значит, вы и ваш совместный опыт играют большую роль в его сознании.

Он готов сражаться за вас и ваши отношения. Защищает ли вас партнер, когда кто-то другой критикует вас, или, наоборот, присоединяется к критике? Партнеры в успешных отношениях способны демонстрировать свою любовь друг к другу, объединившись против внешних атак.

Он вдохновляет вас думать о себе лучше. Партнер, который действительно заботится о вас, старается всеми возможными способами повысить вашу самооценку и помогает расти.

Мы хотим быть с людьми, рядом с которыми начинаем думать о себе лучше. Это не значит, что у вас в отношениях всегда будут только прекрасные дни и ночи, вы никогда не станете придираться друг другу, расстраиваться и раздражаться. Однако вы должны чувствовать, что в целом становитесь лучшим человеком в этих отношениях и рядом с этим человеком.

Сluber.com.ua

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