Как влюбляются мужчины и женщины?

Вам давно знаком этот феномен по наблюдениям за близкими: одна подруга настолько влюбчива, что теряет голову с первого взгляда и трубит об этом на каждом углу, сводя все разговоры к объекту чувств, а до другой доходит позже всех друзей, коллег, знакомых и родственников, что она давно влюблена по уши. Очевидная истина, которую никто не оспорит: не все влюбляются одинаково, и к мужчинам это тоже относится. Согласитесь, что те, которых вы уже встречали (и любили), изрядно различались в понимании, признании и выражении чувств.

Тем не менее, ученые, большие любители все классифицировать и обобщать, выяснили, что существуют схожие тенденции, характеризующие гендерные различия в вопросах любви. Основные выводы сообщают о нескольких удивительных прозрениях и закономерностях, с которыми стоит ознакомиться, чтобы амурные проявления противоположного пола не были для вас большим сюрпризом. Оказывается, нет ничего странного в том, что...

1. МУЖЧИНЫ БЫСТРЕЕ ВЛЮБЛЯЮТСЯ

Серьезно, кроме шуток, хотя этот факт поначалу вызывает сомнения и выхлопы сарказма. Казалось бы, женщины влюбляются со скоростью света и тут же рассказывают об этом подругам и коллегам, но исследователи утверждают, что на самом деле чувства к кому-то быстрее развиваются у мужчин. Этот вердикт ученые Университета штата Пенсильвания (Pennsylvania State University) основали на психологических опросах в колледже BMCC (Borough of Manhattan Community College), увязав тезисы респондентов с теорией эволюции. Женщины с доисторических эпох накапливали в ДНК инстинктивную потребность защитить себя и потомство, что до сих пор диктует нам осмотрительность при выборе партнера. Именно поэтому мы тщательно взвешиваем, с кем быть и кому признаваться в чувствах. Мужская привязанность изначально обусловлена меньшим набором требований, потому и любовь к ним приходит проще.

2. МУЖЧИНЫ РАНЬШЕ ПРИЗНАЮТСЯ В ЛЮБВИ

Исследование в колледже BMCC также подтвердило, что женщинам нужно больше времени не только, чтобы принять свои чувства, но и чтобы заявить о них объекту любви. Мужчины не заморочены на раздумьях и взвешиваниях, поэтому быстрее признаются в чувствах. Психологи также отметили интересный момент, характерный для начала отношений: мужчины готовы на "я люблю тебя" раньше, а женщины - чаще, как только заветное словосочетание впервые слетает с их губ. Кроме того, эта фраза имеет гораздо большее значение для женщин, чем для мужчин.

3. МУЖЧИНЫ ЧАЩЕ ВЛЮБЛЯЮТСЯ

Согласно исследованиям кафедры педагогической психологии и лидерства в Техасском технологическом университете (Texas Tech University), типичное женское поведение - влюбиться, а затем мобилизовать все ресурсы, а точнее, самозабвенно разбиться в лепешку, убеждая избранника, что только с вами ему будет хорошо. От нашей любви легко не отделаешься (демонический смех). Мужчины, как известно, меньше озабочены постоянством, влюбляясь быстрее, а также значительно чаще.

4. ЖЕНЩИН МЕНЬШЕ ВОЛНУЕТ ВНЕШНОСТЬ

С эволюционной биологией, по выводам ученых, также связан факт, что женщины при выборе партнера снисходительны к внешности, проявляя гораздо больше интереса к внутренним ценностям и чертам характера. В конце концов, и сегодня мало кто оспорит, что куда важнее выносливый, заботливый, сильный, щедрый, всегда готовый поддержать и защитить, любящий и любимый, чем все эти кубики на прессе и чарующая улыбка.

Elle.ru

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