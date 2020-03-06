12 вещей, которые делают любящие мужчины - ФОТО

Вот список вещей, которые делают любящие мужчины.

1. Защищает

Желание защитить - это естественный инстинкт любого мужчины. Защищать свою любимую женщину и детей от неприятностей - одна из главных забот любящего мужа.

2. Он хочет совершать поступки

Мужчина, который хочет выглядеть достойно в глазах своей женщины, готов на поступки. Это может быть что угодно: для кого-то настоящий поступок - это приготовить ужин и помыть посуду, но ведь даже такая приятная мелочь никогда не останется без женского внимания и благодарности.

3. Он сдерживает свои обещания

Мужчина, который любит, держит свое слово. Для него важно, чтобы его женщина полностью ему доверяла, поэтому в таких отношениях не будет ни лжи, ни обмана, ни тайн.

4. Он искренне раскаивается, когда причиняет боль

Никто не идеален, поэтому не спеши нарекать своего любимого суперменом. Но есть одна вещь, которая выгодно выделяет любящего мужчину - он всегда искренне раскаивается, если доставляет своей женщине неприятности. Более того, он старается не допустить повторения досадной оплошности со своей стороны.

5. Он не причинит тебе вреда

Мужчина, который любит, никогда не станет пренебрегать тобой, оскорблять или, что еще хуже, поднимать на тебя руку.

6. Ты - его приоритет

Это не говорит о том, что с появлением в его жизни тебя он потеряет голову от любви и будет следовать за тобой, как тень. Но ты для него станешь приоритетом, ему действительно захочется сделать так, чтобы тебе было хорошо рядом с ним.

7. Он никогда не опаздывает на свидания

Мужчина, который дорожит каждой минутой времени, проведенного в твоей компании, никогда не опоздает на свидание.

8. Он не оставляет твои сообщения без ответа

Мужчина, который любит, не заставит тебя долго ждать ответа на смс, и этот ответ точно не будет состоять из одного-двух слов. Таким образом он показывает, что ему интересно общение с тобой, и он им дорожит.

9. Он пытается произвести впечатление

Он старается сделать что-то приятное, водит тебя в необычные, знаковые для кого-то из вас места, придумывает небольшие сюрпризы и все время старается чем-то удивить или растрогать.

10. Он открыт перед тобой

Он рассказывает тебе все о своей жизни - у него нет от тебя секретов. Ему не хочется ничего таить, ведь рано или поздно что-то может всплыть, и тогда твое доверие будет потеряно.

11. Его интересует твое мнение

Он всегда спрашивает твоего мнения и принимает его во внимание. Если человек не ценит другое мнение, кроме его собственного, это говорит лишь о том, что он любит только себя. Эгоист, одним словом.

12. Он знакомит тебя со своими друзьями и близкими

Он любит тебя и у него нет причины скрывать тебя от своих родственников или друзей. Более того, ему приятно представлять тебя как свою девушку, и этим он в очередной раз доказывает, что его чувства к тебе сильны.

Ivona.bigmir.net

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