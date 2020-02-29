Как знаки Зодиака демонстрируют свои чувства?

Овен: комплименты

Если Овен действительно любит, то это очень сильное чувство, поскольку именно в вас он черпает свое вдохновение. Овен считает вас интересными, умными и ценит ваши взгляды на жизнь.

Рожденные под этим знаком думают, что вы самые умные среди всех их знакомых (а также самые мудрые, классные и талантливые), и не из-за своего тщеславия, а потому что им есть чем доказать свое убеждение. Овны жаждут встретить того, кто будет их вдохновлять и мотивировать. Это не означает, что они влюбляются в каждого, кто вызывает у них восхищение, но если вы сомневаетесь, есть ли у Овна к вам чувства, советуем принять это во внимание.

Телец: публичность отношений

Тельцы любят неистово и сильно. Стоит вам оказаться в их круге доверия, и вы останетесь там навечно. Такие люди серьезно относятся к дружеским отношениям и отличаются верностью. А в романтических отношениях это лишь усиливается.

Если Телец открыто вас защищает или пытается показать людям, что вы пара, значит вы ему небезразличны. Близость и попытки защитить человека - это один из самых малоизвестных, но довольно распространенных среди Тельцов признаков сильных чувств к кому-либо.

Близнецы: забота

Это самые бескорыстные, щедрые и заботливые люди, и эта их особенность зачастую упускается из виду большинством людей. Близнецам приносит радость делать счастливыми окружающих. О любви Близнецов говорит их желание приготовить вам ужин, устроить для вас вечеринку, позвонить вам и спросить, как прошел день.

Близнецы - это самые внимательные и скромные партнеры в мире. Они добры ко всем, кто им небезразличен. В романтических отношениях все это выражено еще сильнее.

Рак: странное поведение

Раки, как правило, люди адекватные, поэтому когда рядом с вами они начинают стесняться или вести себя странно, это сразу же становится заметным.

Представители этого знака являются гремучей смесью эмоциональности и чрезмерной самосознательности, поэтому прежде чем загнать себя в неловкое положение и показать свой интерес, они сделают все возможное, чтобы убедиться, что их чувства к вам реальны. Когда у Раков появляется какое-то непривычно сильное чувство, они не знают, что с ним делать, а потому выдают странную шутку, после чего смеются до слез.

Лев: ведет себя так, будто вы уже вместе

Страх признаться, что вы ему нравитесь, для Льва большая редкость (в действительности, эти люди привыкли, что в чувствах им признаются другие люди).

В том, что касается отношений, Львы излучают уверенность в себе. Даже если они и не говорят этого прямо, просто понаблюдайте за их поведением. И не стоит удивляться, если Лев внезапно укажет свой статус на Facebook "в отношениях", поставив вас перед фактом, что теперь вы вместе. Это ход настоящего Льва.

Дева: самообладание

Если вы нравитесь Деве, ее инстинкт держать себя в руках переходит всякие рамки. И так продолжается, пока ее "легенда" внезапно не рухнет и она начнет плакать, рассказывая обо всех своих навязчивых мыслях и чувствах к вам за последние недели и месяцы. Но до тех пор Дева - это ваш лучший товарищ.

Девы не станут показывать вам свои странности, пока не поймут, можно ли вам доверять. Что ж, придется подождать.

Весы: очарование

Когда им страшно признаться в своих чувствах, они пытаются очаровать вас своим шармом настолько, что вы обязательно сами сделаете первый шаг. Несмотря на уверенность в себе и любвеобильность, в романтических отношениях Весы очень медлительны. Им нравится, когда за ними ухаживают или когда им льстят, предпочитая сосредоточиться на том, чтобы заставить вас влюбиться в них. И чтобы уязвимыми выглядели именно вы, а не они.

Представитель Весов, которому вы нравитесь, сделает все, чтобы выглядеть привлекательным. Немного неестественный порядок развития событий, но такова реальность.

Скорпион: много вопросов

Странный способ Скорпиона побольше разузнать о вашей жизни и о мнении касательно тех или иных вещей заключается в том, чтобы задать вам миллион вопросов, не говоря в процессе ни слова о себе.

Где вы были на прошлой неделе? Чем занимается ваша мать? Какие у вас политические взгляды? Чрезмерно любопытный Скорпион всегда боится быть отвергнутым, признаваясь вам в своих чувствах.

Стрелец: шутки с сарказмом

Эти люди отличаются "сухим" юмором и не очень хорошо справляются с переизбытком эмоцией. Любовь заставляет представителей этого знака отпускать шутки и дразнить объект своей симпатии. Так они изучают вас и чувствуют, что с вами весело.

По мере развития отношений Стрелец будет становиться все более игривым, и вскоре вы поймете, что главным приоритетом Стрельца в отношениях является не "влюбить вас в себя", а, скорее, "узнать вас поближе".

Козерог: неуверенность в себе

Фраза "неуверенность в себе" это, наверное, последнее, что ассоциируется с Козерогом. Но когда дело доходит до любви, все резко усложняется. Козероги начинают бояться объекта своего желания, а их поведение становится нервным и совершенно им несвойственным.

Козероги - изначально замкнутые в себе люди, и наиболее очевидно это прослеживается, когда замешаны их самые сокровенные чувства. Даже после того, как пройдет первая нервная дрожь, многие Козероги нередко решают продолжить отношения с теми, кого считают лучше себя, что спустя какое-то время подрывает их уверенность в себе.

Водолей: приоритетность совместного времяпрепровождения

Водолеи известны тем, что в любви и отношениях ведут себя надменно. Они склонны делать все, что в их силах, чтобы казаться максимально отстраненными и незаинтересованными. А еще это печально известные трудоголики, но им не составляет особого труда создать видимость спокойствия и беззаботности, даже если это абсолютно не так.

Если вы действительно небезразличны Водолею, вы это поймете. Их внимание к вам носит пристальный и весьма неожиданный характер, вызывая удивление и замешательство. Но если вы им неинтересны, они дадут это понять довольно однозначно.

Рыбы: постоянное общение

Лучшим способом выказать свой интерес они считают попытки придать чувствам какое-то искусное выражение. По их поведению сложно понять, нравитесь вы им или нет. Но если это так, то Рыбы стараются проводить с вами как можно больше времени.

Рожденные под этим знаком будут разговаривать с вами обо всем и ни о чем, посылать сообщения в 3 часа утра и, быть может, даже письма, написанные от руки. Поверьте, если Рыбам постоянно хочется с вами общаться, скорее всего, они в вас влюблены.

Сluber.com.ua

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