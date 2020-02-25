19 признаков того, что энергетический вампир отравляет вам жизнь

1) Вы не можете объяснить почему, но чувствуете себя измученными, больными и лишёнными энергии. Вам ничего не хочется, ни на что не хватает сил. Самое примечательное, что подобное состояние наступает сразу же после общения с энергетическим вампиром и продолжается ещё несколько дней.

2) Вы инстинктивно стараетесь спрятаться от таких людей: не отвечаете на телефонные звонки или под выдуманным предлогом отказываетесь встретиться и провести время вместе. Как ни странно, в конечном итоге вы всё равно встречаетесь, но ощущение адского дискомфорта не покидает ни на минуту.

3) Негатив этих людей глубоко проникает во все области вашей жизни. Вы начинаете ловить себя на том, как постоянно рассказываете друзьям о том, что из вас буквально выматывают душу. Хотя, на первый взгляд, ничего особенного и примечательного энергетические вампиры не делают.

4) Они обставляют всё таким образом, как будто вы обязаны решать их проблемы и постоянно помогать. Не говорят прямо, но вы чувствуете себя неловко за то, что им плохо, а вам - хорошо.

5) Они настолько тонко обижают и унижают, что вы даже не понимаете, что происходит. Самое удивительное, что даже после контакта с ними, когда чувствуете себя обиженными и выжатыми, словно лимон, вы всё равно не можете вспомнить, что так задело и вывело из равновесия.

6) У таких людей очень искажённое видение мира и себя в нём. Их взгляды и убеждения начисто лишены малейшей логики или рациональности. Энергетические вампиры просто уверены, что правы. Причём они ведут себя настолько уверенно, что вы начинаете верить им и сомневаться в собственном здравомыслии.

7) Они на всё отвечают: "О да, здорово, но...". Такие люди способны найти негатив в самом хорошем и прекрасном. Вы уже начинаете ловить себя на мысли, что сознательно не делитесь с ними хорошими новостями, ведь они немедленно превратят их в плохие. Красть чужую радость - так называется их "хобби".

8) Со временем вы замечаете, что энергетические вампиры как бы сочетают в себе несколько личностей. Они могут вести себя с кем-то как лучшие друзья, а уже через несколько минут - проклинать на чём свет стоит за спиной, словно злейшие враги.

9) Вы уже ни в чём не можете быть уверены, настолько их поведение может быть непредсказуемым. Их обвинения и критика - иррациональны и лишены смысла, что держит вас в напряжении и заставляет нервничать.

10) Вы часто переживаете перед тем, как встретиться с ними. По какой-то необъяснимой причине вы беспокоитесь о том, как выглядите, как вас воспримут, о чём вы будете разговаривать и прочее.

11) Вы почему-то постоянно оправдываетесь и пытаетесь выглядеть убедительно перед ними.

12) Они всегда держатся свысока и подчёркивают своё превосходство при каждом удобном случае. При этом обставляют всё таким образом, чтобы вы и остальные люди были уверены, что они - лучшие во всём.

13) Вы вынуждены чуть ли не ежедневно убеждать их в том, что "достаточно хороши и великолепны" для того, чтобы общаться с ними и делиться какими-то соображениями и подробностями собственной жизни.

14) Они ведут себя настолько "мелодраматично" относительно всего, что вы начинаете подозревать в этом коварный замысел. Их цель - пробить вас на эмоции, а значит - установить тотальный контроль.

15) Они просто обожают сплетни и всякого рода драмы. Причём настолько сильно, что создают их на ровном месте и буквально из ничего. Кстати, энергетические вампиры постоянно осуждают и обговаривают других людей в вашем присутствии. Как догадываетесь, точно так же они "перемывают косточки" и за вашей спиной.

16) Энергетические вампиры вносят в вашу жизнь сумятицу, неуверенность и хаос. Вы уже ничего толком не понимаете, ни о чём не мечтаете. Стоит вам заикнуться о какой-то будущей цели или мечте - они сразу же подкидывают мысль о том, насколько это неосуществимо, нелепо, а то и смешно.

17) Они очень категоричны и сразу же негативно отзываются о людях, которых едва знают. Нередко такие люди выносят свой обвинительный вердикт, даже не перекинувшись с "жертвой" и парой слов.

18) Они любят только тогда, когда вы "БББ": бедны, бездомны и больны. То есть - глубоко несчастны и без всяких перспектив. Как только ваша жизнь начинает налаживаться либо достигаете успеха, они исчезают со скоростью света. Так, будто их никогда и не было в вашей жизни.

19) Энергетические вампиры ни за что не признают, что проблемы - как раз у них. Подобные люди будут злиться, ругаться и всё отрицать, если вы посмеете даже намекнуть им на это. А если ещё и попытаться объяснить "вампирам", что расстроены их поступками и поведением - вообще "съедят". Они немедленно сделают вас виноватыми, сумасшедшими и обвинят в том, что именно вы всё это время... отравляли им жизнь.

Сluber.com.ua

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