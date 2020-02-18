Две возможные причины, почему вы все еще одиноки

Объясняя чужое одиночество, проще всего обвинить внешние причины: он/она никак не найдет спутника жизни, потому что недавно переехал (-а) в другой город/страну, редко ходит на вечеринки, постоянно в разъездах/на нервах, чертовски устал (-а) от людей, но не встретил (-а) родственную душу или живет в горной деревушке, соединенной с густонаселенными городами нерегулярным автобусным сообщением.

Под гнетом обстоятельств можно впасть в любую крайность, но, когда проблема сохраняется годами, причина явно не в них. Без совсем уж экстремального (затяжная командировка на орбитальной станции), катастрофического (кругом война) или злодейского (придумайте сами) вмешательства одиночество объясняется не ситуативно, а психологически. Искать проблему надо внутри, а не снаружи.

Покопавшись в сознании, психологи без труда определят истинной причиной одно из противоположных состояний, которое мешает обретению личного счастья и не имеет ничего общего с внешними обстоятельствами:

чрезмерную нелюбовь к себе;

избыток любви к себе.

ОДИНОЧЕСТВО ОТ НЕЛЮБВИ К СЕБЕ

Неприязнь к себе - неконструктивный навык, что ярко проявляется в попытках завести отношения. Сближаясь с кем-то, вы автоматически начинаете искать причины, с чего это вдруг его потянуло к такому малодостойному объекту, как вы, угадывая в этой тяге проявления слабости и напряженно вычисляя, что же тут не так. Почему он, с виду нормальный, настолько глуп, отчаян или слаб, чтобы увлечься вами?

Когда вы (совершенно несправедливо!) убеждены в собственной непривлекательности, внимание другого человека кажется поддельным или странным. При нелюбви к себе любовь со стороны воспринимается как незаслуженный дар с подозрительным подтекстом, от которого правильнее отказаться.

Под давлением самокритики вы уверяете себя, что единственная причина, по которой он выбрал вас, - то, что он по наивности упустил все тревожные и мрачные аспекты вашего характера. В конце концов он обнаружит ошибку, и потому разумнее сбежать, прежде чем вы будете разоблачены и брошены. Вы остаетесь в одиночестве, потому что, несмотря на стремление к любви, вы, по сути, не верите, что вас могут заметить и полюбить.

Можно также, под наплывом подарков, сообщений и поцелуев, почувствовать, что поклонник нуждается в вас, - и испытать разочарование. Его влечение раздражает, поскольку вы не видите себя достойной целью чьих-либо желаний и подсознательно отвергаете зарождающуюся зависимость. По вашему глубокому убеждению, вы не тот человек, от которого стоит зависеть.

Тактика #1: принять и поверить

И все же ни один из огорчительных домыслов не имеет ничего общего с реальностью. Человек, который увлекся вами, почти наверняка не наивен. Он видит вас такой, как есть, включая не слишком восхитительные стороны, и не только не считает их ужасными, а даже наоборот.

Все люди не идеальны, и это не препятствие для отношений. Мы все можем быть не слишком хорошими, умными, правильными - не такими, как, кажется, должны быть, - что абсолютно нормально. Тем не менее, каждый человек, в самом лютом своем несовершенстве, достоин заботы и любви - во всех проявлениях.

ОДИНОЧЕСТВО ОТ ИЗБЫТКА ЛЮБВИ К СЕБЕ

На другом конце спектра - чрезмерная любовь к себе. Пребывая в самообожании, вы будете закономерно удивлены, обнаружив, что какой-то смельчак решился не только любоваться издалека, но и проявить чувства - поступок, достойный снисхождения и, возможно, пары свиданий. Папа с мамой говорили, что вы звезда, и это безусловный факт, но так и быть, вы осчастливите этого недотепу эксклюзивным вниманием, хотя он определенно не тянет на 100 баллов.

Или, возможно, из-за продолжительной тоски наедине с собой уверенность в собственной значимости слегка подувяла. Соскучившись по восхищенным глазам, в которых вы могли бы отражаться, вы дали слабину, забыв (на время) о критике, капризах и предвзятости. Но это ненадолго, так, от скуки. Для серьезных отношений вам нужен кто-то из высшей лиги.

Тактика #2: включить воображение

Вы подходите к отношениям с натренированным мировоззрением, напрочь отменив фантазию при взгляде на потенциального партнера. Чтобы время в одиночестве не исчислялось годами, пора расчехлить воображение - способность смотреть на другого человека с позитивным предвкушением, пониманием и любопытством.

Что приходит в голову, когда не задействована фантазия:

Конечно, он умный и даже симпатичный. Хотя нос просто огромный. Нет.

Он инженер, а значит, вряд ли разбирается в искусстве. Ничего не выйдет.

Похоже, он богат, что неплохо, но все богатые жуткие снобы. Нет.

Ага, волосы редеют, а лысые - не для меня. Спасибо, нет.

Ха-ха-ха, какой невозможный акцент. Нет.

Что можно разглядеть, если включить воображение:

Он явно перекачан, прямо-таки бодибилдер, зато остроумный, что редкость среди красавцев.

Профессия не впечатляет, но у него столько интересов! Будет с кем гулять по галереям и блошиным рынкам.

Хм-м, да, нос великоват, но глаза очень добрые и на удивление чувственные губы.

Выглядит чересчур официально и немного зануда. Интересно, какие бездны в нем раскроются, если дело дойдет до секса?

Тренировка воображения означает поощрение чувствительности к неочевидным вещам. Вглядываясь в лицо собеседника, коллеги или прохожего, угадывайте/придумывайте, что может быть привлекательного в человеке, которого по привычке так легко раскритиковать. Практика воображения - это не компромисс, а ключ к отношениям. Способность мыслить творчески - жизненно важный навык в перспективе долгосрочной связи, который помогает не спотыкаться о препятствия и испытания, сопутствующие настоящей любви.

Всегда найдутся обстоятельства, препятствующие выходу из одиночества. Но если смягчить агрессивное себялюбие и разрушительную силу самонедовольства, отсутствие вечеринок в расписании или прописка в горной деревушке не помешают найти спутника жизни. Тактика номер три: позвольте себе быть любимой.

Еlle.ru

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