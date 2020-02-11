10 заповедей счастливых отношений

Суть любви заключается не только в том, чтобы найти подходящего вам человека. Смысл в том, чтобы в дальнейшем поддерживать здоровые отношения. Не так важно, насколько сильно вы любите в самом начале. Важно то, насколько удастся вам приумножить любовь на последующих этапах...

1. Помните, что все люди и все отношения разные.

Будьте идеально неидеальной личностью. Будьте собой. Ни один из нас не будет совершенен для всех людей.

Не сравнивайте свои отношения с отношениями других людей, будь то кажущиеся идеальными союзы ваших родителей, друзей или коллег. Каждая пара устанавливает собственные правила в любви. У каждой пары есть свои привычки и свои соглашения.

Обратите все свое внимание на вас двоих и сконцентрируйтесь на том, чтобы сделать эти отношения как можно более счастливыми в вашем понимании.

2. Слушайте друг друга. Слушайте, но не осуждайте.

Взглянуть на кого-то и тут же сделать свои выводы - очень легко. То, что мы показываем другим, - это зачастую лишь верхушка айсберга, большая часть которого скрыта от посторонних глаз. Чаще всего именно на поверхности скрытой части имеются трещины и шрамы, корнями уходящие в самую душу человека.

Никогда не судите. Научитесь уважать и признавать чувства вашей половинки. Партнеру не всегда нужен совет, он может нуждаться в плече, на которое можно опереться, в ком-то, кто готов выслушать и понять. Иногда нужно говорить, а иногда просто молчать. Истинно мудр тот, кто умеет различать эти моменты.

3. Говорите то, что думаете и отвечайте за свои слова.

Делитесь друг с другом тем, что у вас на уме и на сердце. Делитесь своими потаенными мыслями и нуждами, самыми сокровенными мечтами, надеждами и желаниями.

Открытость и честность в общении - необходимая составляющая здоровых отношений. Дайте любимому человеку необходимую информацию. Не ждите, что он сам обо всем догадается.

Начните общаться честно и открыто. Не пытайтесь читать мысли другого человека и не заставляйте его делать это.

4. Поддерживайте друг друга и в горе, и в радости.

Что бы ни случилось, поддерживайте друг друга и будьте рядом в счастливые и грустные времена. В любых обстоятельствах будьте готовы выслушать партнера, обнять и поддержать эмоционально.

Верьте в то, что вы можете положиться друг на друга. Будьте рядом не только тогда, когда можете. Будьте рядом, когда вы больше всего нужны друг другу.

5. Будьте преданными.

В настоящих отношениях партнеры остаются верными друг другу даже в разлуке. Преданность - это основа основ.

6. Живите в правде, а не во лжи.

Ложь даст вам фору на какое-то время, но только правда позволит пробежать весь марафон. Живите так, чтобы ваш образ ассоциировался с честностью, надежностью и целостностью характера.

7. Проводите вместе время.

Выделяйте время, которое вы можете провести вдвоем. У нас всех настолько много дел, что мы забываем расслабляться и просто наслаждаться компанией любимых людей.

В отношениях расстояние измеряется не километрами, а силой их любви друг к другу. Два человека могут находиться рядом, но в мыслях их могут разделять сотни километров. Не игнорируйте человека, который вам дорог. Недостаток внимания причиняет куда большую боль, чем грубые слова.

Развлекайтесь. Проводите время за разговорами. Ходите на свидания и смейтесь вместе. Смех - это самое лучшее лекарство.

8. Цените и помогайте друг другу расти и развиваться.

Замечая и отдавая дань тому, насколько замечательной является ваша вторая половинка, вы благотворно влияете на отношения. Поддерживайте партнера. Радуйтесь его победам. Празднуйте вместе с ним достижения. Вдохновляйте его становиться лучше.

9. Мирно решайте разногласия.

В жизни не так уж много причин, из-за которых действительно стоит затевать скандал. Ссоры на повышенных тонах - пустая трата времени. Если вы можете их избежать, обязательно это сделайте.

Когда чувствуете, как закипает ярость, а на языке так и вертятся грубые слова, просто уйдите. Не позволяйте злости управлять вами. Совсем не обязательно всегда во всем оказываться правыми. Это не так уж и важно. Дайте себе время успокоиться, а затем спокойно обсудите произошедшую ситуацию.

10. Любите и уважайте себя.

Ваше счастье и самооценка не должны ни от кого зависеть. Они не должны зависеть и от вашей второй половинки. Ответственность за них несете только вы. Если не способны сами себя любить и уважать, вас никто не сможет любить и уважать.

Примите себя, включая ваши сильные и слабые стороны. Внесите в жизнь те перемены, которые считаете необходимыми. Сделайте это не для того, что угодить кому-то. Сделайте это потому, что это кажется правильным вам.

Сluber.com.ua

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