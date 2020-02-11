12 простых фраз, которые расположат к вам окружающих

Практически каждое ваше слово производит краткое, но вполне реальное впечатление на собеседника. Сообща они складываются в долгосрочное мнение о вас, которое остается даже после того, как забывается сама ситуация.

Ниже вы найдете 12 самых эффективных фраз такого рода. Начните в подходящие моменты "приправлять" речь этими фразами, и результат не заставить себя долго ждать.

"Итак, вот как сейчас обстоят дела".

Вы ведь наверняка встречали людей, которые держались за любую информацию, как за ценный товар, заставляя себя упрашивать рассказать хоть чуточку больше? Когда вы пытаетесь узнать, что происходит (особенно если это влияет на вашу жизнь), а вас при этом кормят слухами и намеками, это раздражает.

Люди, которые преподносят достоверную информацию четко и обстоятельно, и не заставляют выпрашивать каждый ее кусочек, заслуженно пользуются всеобщей любовью.

"Расскажите мне больше".

Большинство людей любит рассказывать о себе. Практически всем нравится слышать о том, что окружающие ценят то, что они привносят в разговор или обсуждение. Так что подмечайте подходящие возможности показать, что слушаете своих собеседников, и что их точка зрения вам интересна. Для этого нужно всего лишь прямо просить рассказать больше о том или ином вопросе.

В результате по окончании разговора у них останется о вас положительное впечатление, даже если и не будут помнить, почему.

"А что вы думаете по этому поводу?"

В общем-то это продолжение пункта номер два. Людям нравится чувствовать, что окружающие считают их мнение важным, и что оно может на что-то повлиять. Так что если станете известны, как человек, всегда готовый выслушать чужое мнение и точку зрения, это изрядно добавит вам харизмы в глазах окружающих.

И это применимо практически к любой ситуации - от общения с практически незнакомыми людьми до рабочих собраний.

"Чем я могу помочь?"

Мудрые люди знают, что по-настоящему великие свершения невозможны без помощи других людей. Именно поэтому наш разум склонен испытывать глубокую благодарность к тем, кто помогает нам в достижении целей.

Поверьте, если у вас есть знания, умения или информация, способные помочь другим людям, то, предложив ими воспользоваться, вы произведете на них неизгладимое впечатление.

"Пожалуйста/спасибо".

Вежливость не стоит абсолютно ничего, но может изрядно помочь в улучшении имиджа. Тот, кто проявляет уважение к другим людям, и сам выглядит в их глазах его достойным.

"Рад помочь".

Когда вы произносите эту фразу вместо негативного "Не стоит благодарности", или чего-то похожего, то тем самым подтверждаете факт того, что сделали что-то полезное для вашего собеседника. Естественно, что это вызывает у него позитивную реакцию.

"Я выясню это для вас".

Эта фраза указывает на то, что вы не только готовы помочь (вы уже обозначили это желание в четвертом пункте), но и готовы ради этого приложить дополнительные усилия и пожертвовать частью своего личного времени.

"Я прикрою вам спину".

Всем нам хочется знать, что мы не одни. Ну а единство, в свою очередь, ведет к теплым отношениям.

"Хочу познакомить вас с..."

Представьте людей друг другу и останетесь в их памяти человеком, сделавшим эту встречу возможной. Люди благодарны на то, что вы тратите время на то, чтобы помочь им лучше узнать друг друга. И если это знакомство покажется полезным или приятным, вы еще больше вырастете в их глазах.

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