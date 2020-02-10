Никогда не предлагайте свою помощь в этих 5 ситуациях

Некоторые люди попросту не могут жить, не помогая другим. Не предложить свою помощь - противоречит их естеству.

Когда кто-то попадает в беду, человек с большим сердцем стремится всеми силами исправить ситуацию. Но в жизни бывают случаи, когда лучший выход - не вмешиваться. Вот 5 ситуаций, в которых не следует предлагать свою помощь:

1. Когда мы ожидаем от человека чего-то взамен

По правде говоря, помощь должна быть бескорыстной. Небольшое одолжение с вашей стороны не значит, что теперь человек будет обязан нам вечно.

Желание помочь не должно основываться на стремлении получить что-то взамен. Оно должно исходить из потребности сделать чью-то жизнь лучше.

Вам обидно из-за того, что человек, которому вы помогли, не считает себя вечно обязанным? Если да, то стоит пересмотреть свою мотивацию помогать.

2. Когда человек не нуждается в вашей помощи

Непросто наблюдать, как кто-то изо всех сил бьется, пытаясь решить свои проблемы. Проблемы, к которым, как нам кажется, есть простые решения. Но если человек не принимает нашу помощь, не стоит на ней настаивать.

Мы можем помочь только тем, кто хочет, чтобы им помогли. Предлагая ему (непрошеное) решение проблемы, можно только усилить его тревогу и переживания.

3. Когда желание помочь негативно влияет на нашу жизнь

Допустим, у вас действительно нет сейчас свободного времени на встречу с другом. Несмотря на это, он не допускает отказа, потому что ему нужно поболтать и срочно поделиться личными новостями. Или, допустим, вы не очень хорошо себя чувствуете, но ваш родственник настаивает, чтобы вы приехали и оказали ему помощь.

В подобных ситуациях вам стоит поставить свои нужды на первое место. Думая, что нужды других людей всегда важнее наших собственных, мы только вредим себе. Помогать другим - важно, но не забывайте о балансе.

4. Когда кто-то не заслуживает нашей помощи

У каждого из нас есть такой друг, который постоянно проверяет дружбу на прочность, переходя рамки дозволенного. Допустим, человек может приходить в ваш дом, вести себя надменно, все время что-то требуя и обвиняя.

Придет тот день, когда ему понадобится помощь. А вы проигнорируете просьбу поехать в другой конец города для того, чтобы помочь ему. Почему? Потому что вы знаете, что позже он будет винить вас в том, что вы... помогли ему.

5. Когда мы не обладаем навыками для того, чтобы помочь

Если у человека действительно серьезные проблемы, нет ничего плохого в том, чтобы предложить свою помощь. Однако мы не должны брать на себя ту роль, для которой не хватает компетентности. Допустим, не нужно предлагать человеку медицинскую помощь, если не являетесь врачом.

Самый лучший способ помочь в подобном случае - посоветовать обратиться за профессиональной помощью и поддержать морально.

Быть хорошим человеком - здорово. Помогать окружающим людям - чудесно. Но прежде, чем помогать, стоит убедиться в правильности мотивов, которые нами движут.

Сluber.com.ua

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