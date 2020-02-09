7 вещей, которые делают умные люди, когда общаются с негативными людьми

А вы можете назвать себя умным человеком? Знаете ли, где простираются ваши границы? Будете ли знать, как поступить, чтобы не застрять в зыбучих песках негатива других? Все, что вам нужно - это уметь быстро и правильно реагировать на токсичных людей.

Мы постоянно сталкиваемся с токсичными людьми. Некоторые из них постоянно присутствуют в нашем личном пространстве, а с некоторыми вынуждены пересекаться каждый день. Своим поведением они портят настроение, однако не все из нас чувствуют себя беспомощными при столкновении с ними. Некоторые люди в психологическом смысле укладывают токсичных личностей на обе лопатки. И они ведут себя следующим образом:

1. Они проявляют осознанность и бдительность

Умный человек всегда осознанно выбирает свое окружение и точно знает, как бороться с токсичным поведением. Он будет стараться избегать встреч с негативными людьми и всегда проявлять максимум осторожности с теми, с кем имеет дело. Умный человек никогда не доводит дело до прямого столкновения с токсичным персонажем.

2. Они прощают, но не забывают

Умный человек не будет держать зла на своего обидчика, но при этом не забудет о произошедшем.

"Обманешь меня раз - позор тебе; обманешь меня дважды - позор мне": умный человек никогда дважды не наступит на одни грабли.

3. Они сделаны из по-настоящему прочного материала

Умный человек не просто умен, он еще и стоек. Он знает, что ни у кого не получится сбить его с выбранного пути. Никакой негатив не сможет поколебать решимость, и никакой яд не ослабит его дух.

4. Они четко очерчивают свои личные границы

Умный человек четко очерчивает свои границы, не позволяя негативу проникнуть в его личное пространство. Когда дело касается токсичных людей, он знает, где провести черту.

5. Они берегут свою энергию

Умный человек не тратит свою энергию на бессмысленную борьбу с ядовитыми личностями, а вкладывает ее в полезные для себя начинания.

Он понимает, что бороться и спорить с негативными людьми - себя не уважать. Поэтому он этого сознательно избегает.

6. Они берегут свое время

Умный человек считает токсичных людей отвлекающим фактором, и не более. Если у него есть возможность избежать общения, он всегда пользуется ею.

У него нет времени на всякую ерунду, которая ничего полезного не привнесет в его жизнь. Ему жалко тратить время даже на рассуждения о причинах такой токсичности.

7. Одна закрытая дверь может указать на множество других путей

У умных людей всегда что-то припрятано в рукаве; один или два трюка, упрощающие решение проблемы, с которой они столкнулись. Что бы это ни было - мантра, девиз, песня, план - это облегчит ситуацию, в которой они оказались, и поможет рассеять тьму, которая их окружает. Они сделают что-то простое, но волшебное, и оставят негативного человека в недоумении и растерянности.

Сluber.com.ua

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook