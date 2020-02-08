Какое первое впечатление о себе оставляет каждый знак Зодиака? - ФОТО

Каждый человек, безусловно, оставляет о себе впечатление при знакомстве. Мы делаем предположения, основанные на его внешности, одежде, причёске, глазах, отношении, словах... на чем угодно. Кстати, у любого зодиакального знака есть набор стереотипов касательно их личности, и эти стереотипы тоже вольно или невольно оказывают влияние на первое восприятие человека при встрече.

1. Овен

Люди побаиваются вас. Вы очень сильны и весьма напористы, и это многих пугает. А когда люди боятся, они либо нападают, либо убегают. Чаще всего, вас просто неправильно понимают и воспринимают из-за вашего взрывного характера и яростного темперамента, несмотря на все ваши позитивные намерения.

2. Телец

Люди думают, что вы неискренни с ними. Есть что-то такое в вашей загадочной натуре, что загоняет их в тупик. Отсюда возникает отчуждение и желание держаться немного на расстоянии от вас. Возможно, это ваша закрытость или пронизывающий скептический взгляд. Скорее всего, вы уже устали доказывать всем, что заслуживаете доверия.

3. Близнецы

Люди почему-то предполагают, что вас преследуют неудачи, а потому вас нужно поддержать и всячески помочь. Хорошая новость в том, что вы, на самом деле, даже и близко не неудачник, поскольку умеете слушать свою интуицию и не обращать внимание на внешнее неодобрение.

4. Рак

Люди считают, что вы - пресный и скучный человек, предпочитающий безвылазно сидеть дома и круглыми сутками читать романы или смотреть телевизор. Может быть, они и могут уговорить вас выйти и немного развлечься, но вы обычно сразу же оставляете о себе впечатление неисправимого домоседа, любящего уединение и тишину.

5. Лев

Люди думают, что вы восхитительны. Ваше обаяние - это чистая магия, а потому первое впечатление о вас самое наилучшее. Хотя все, конечно, знают, что вы эгоистичны, любите похвастаться и постоянно требуете внимания, похвалы и признания.

6. Дева

Люди опасаются вас, поскольку совершенно не понимают. А то, что непонятно, обычно ассоциируется с угрозой или опасностью. Кроме того, вы и сами невысокого мнения обо всех остальных и можете держаться несколько отстранённо, высокомерно или даже напыщенно. Складывается впечатление, что вы просто никого не любите.

7. Весы

Люди думают, что вы милейший человек. Снаружи, конечно, так оно и есть. Вы тактичны, умеете вести беседу, харизматичны и неимоверно обаятельны. Но внутри вы осуждающий монстр, и пока это не выплывет на поверхность, все будут считать вас настоящей душечкой.

8. Скорпион

От вас исходит плотская энергия, и люди начинают думать о вас, как о секс-бомбе или человеке-соблазнителе. Именно такая у вас складывается репутация на первых порах и даже делает вас в чем-то популярным. Однако потом вы можете все испортить своим скверным и неуживчивым характером.

9. Стрелец

Поначалу вы создаете впечатление легкомысленного человека и фантазера, вечно витающего в облаках и размышляющего о каких-то нереальных воздушных замках. Потому доверия вы не вызываете, и люди склонны с вами осторожничать и не иметь серьезных дел.

10. Козерог

При первом знакомстве о вас складывается мнение, как о карьеристе и стервозном человеке. Вы можете вести себя слишком заумно или слишком высокомерно, всем своим видом показывая, как вам неинтересно находиться в компании этих простых смертных.

11. Водолей

Люди думают, что вы холоднее Снежной Королевы. Почему? Потому что вы такой и есть. Вы слишком очевидно демонстрируете свое безразличие и окружаете себя непробиваемой стеной. Конечно, в дальнейшем вы немного оттаиваете, но сначала вы больше похожи на колючий морозный ветер.

12. Рыбы

Вы кажетесь человеком-мучеником, вечно грустным, унылым и переполненным жалостью к себе. Пессимизм и оторванность от мира - это первое, что люди в вас видят. Хотя, на самом деле, вы один из самых отзывчивых и приятных в общении зодиакальных знаков.

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