8 признаков, что вы нашли родственную душу

1. Когда вы вместе, всегда чувствуете себя намного счастливее.

Вы знаете, что это тот парень, который может подарить вам счастье, почти не прилагая усилий к этому. Одно его появление в вашей жизни принесло много радости.

Вы уверены, что он и есть тот самый - настоящий. И значительная часть вашего счастья является следствием его присутствия в вашей жизни.

2. Кажется, вы просто дополняете друг друга.

Та гармония, которой вам удалось достичь в отношениях, строится на балансе ваших сходств и различий. Вы две совершенно разные личности, и все же у вас каким-то образом выходит отлично компенсировать минусы друг друга.

Просто вы - две стороны одного целого. Вы знаете, что там, где один из вас испытывает неудачу, другой, наоборот, преуспевает.

Однако у вас и достаточно много общих черт, что является гарантией того, что вашему союзу удается избежать сильных трений.

3. Вы оба с воодушевлением рисуете совместные планы.

Вы оба смотрите вперед. Всегда представляете будущее, в котором также сильно любите друг друга, как и сейчас. Вот почему всякий раз, когда вы строите планы, стараетесь поговорить друг с другом. И в этом смысле вы поступаете как настоящие партнеры. Вы всегда принимаете в расчет мнение своей второй половинки.

4. Он каким-то образом добавляет в вашу жизнь ощущение целостности и завершенности.

Конечно, вы сильная и независимая. И вступили в отношения вовсе не ради того, чтобы избавиться от одиночества. На самом деле ваша самооценка не зависит от того, состоите вы в отношениях или нет.

И, все же, вы не стесняетесь признаться в том, что благодаря этим отношениям ваша жизнь стала более полной. Вы действительно чувствуете, что сделали правильный выбор и находитесь на правильном пути.

5. Уважение, которое вы испытываете друг к другу, неизменно.

Вы всегда относитесь друг к другу уважительно, потому что понимаете, что это является фундаментом для любых отношений. И вы оба знаете, что другой практически готов принять пулю за вас. Но в реальности вам этим совсем не хочется злоупотреблять.

Вы осознаете, что ваша вторая половинка является отдельной личностью, обладающей своими потребностями, чувствами и индивидуальностью, к которой вы должны относиться с уважением.

6. Когда он рядом, вы чувствуете себя дома.

В его кампании вы чувствуете, что находитесь в полной безопасности. И даже не беспокоитесь о том, что ваше сердце может быть разбито, потому что уверены: вы находитесь в хорошей кампании.

Он убедил вас в этом своими словами и действиями. Он последовательно прикладывал свои усилия для этого. И вот поэтому рядом с ним вы чувствуете себя такой расслабленной. Вы знаете, что всегда находитесь под защитой его любви.

7. Он ваш самый близкий друг.

Он тот человек, к которому вы можете обратиться за помощью в любой момент. Вы уверены, что когда у вас, наконец, получится добиться всего, чего хотите, останется только одно желание - чтобы он был рядом.

К нему вы обращаетесь всякий раз, когда что-то мучает. Вы уверены, что он всегда услышит и будет рядом.

8. И, наконец, вы знаете, что он - это ваша настоящая вторая половина.

Вы даже не представляете себя с другим человеком. Понимаете, что у вас все по-настоящему. Верите, что эти отношения в действительности предназначены судьбой.

Сluber.com.ua

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