Научно доказано - 11 признаков, что вы нашли «своего» мужчину - ФОТО

Говорят, что "противоположности притягиваются", и часто это на самом деле так. Но народная мудрость "забывает" предупредить, что со временем те яркие черты, которые так удивляли и восхищали влюбленных на первых свиданиях, могут стать причиной раздражения. Например, вы серьезны, а он - романтик-фантазер; он умеет готовить, а вы - есть... ну, или наоборот. Будут ли эти различия выглядеть так же привлекательно лет через 5-10-15? Не сменятся ли они упреками: "Из-за этих твоих ужинов я теперь и толстею!". Убедитесь, что вам не приходится делать усилий, чтобы признать: мы - разные, но именно это и ценно, потому что мы можем отлично друг друга дополнять.

2. Рядом с ним вам легко быть собой

Свежий маникюр, идеальный макияж и прическа - традиционный must have букетно-конфетного периода отношений. А способны ли вы признаться, что порой можете быть уставшей, невыспавшейся, просто не в духе? Если ни вас, ни его это не смущает, ваша пара на верном пути.

3. Рядом с ним вы становитесь лучше

В глазах любимого человека мы с волнением рассматриваем себя, как в зеркале. И, что еще важнее, это отражение нас восхищает: надо же, я и не думала, что могу быть такой! "Ваш" мужчина - это тот, рядом с кем вы не только нравитесь себе, но каждый день с радостью двигаетесь вперед - к вашим мечтам, к образу "я лучшая".

4. Вы не просто влюбленные, но еще и сообщники