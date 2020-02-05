Научно доказано - 11 признаков, что вы нашли «своего» мужчину - ФОТО

1. Вам (действительно) нравятся ваши различия
Говорят, что "противоположности притягиваются", и часто это на самом деле так. Но народная мудрость "забывает" предупредить, что со временем те яркие черты, которые так удивляли и восхищали влюбленных на первых свиданиях, могут стать причиной раздражения. Например, вы серьезны, а он - романтик-фантазер; он умеет готовить, а вы - есть... ну, или наоборот. Будут ли эти различия выглядеть так же привлекательно лет через 5-10-15? Не сменятся ли они упреками: "Из-за этих твоих ужинов я теперь и толстею!". Убедитесь, что вам не приходится делать усилий, чтобы признать: мы - разные, но именно это и ценно, потому что мы можем отлично друг друга дополнять.
2. Рядом с ним вам легко быть собой
Свежий маникюр, идеальный макияж и прическа - традиционный must have букетно-конфетного периода отношений. А способны ли вы признаться, что порой можете быть уставшей, невыспавшейся, просто не в духе? Если ни вас, ни его это не смущает, ваша пара на верном пути.
3. Рядом с ним вы становитесь лучше
В глазах любимого человека мы с волнением рассматриваем себя, как в зеркале. И, что еще важнее, это отражение нас восхищает: надо же, я и не думала, что могу быть такой! "Ваш" мужчина - это тот, рядом с кем вы не только нравитесь себе, но каждый день с радостью двигаетесь вперед - к вашим мечтам, к образу "я лучшая".
4. Вы не просто влюбленные, но еще и сообщники
Вы вместе смеетесь, дурачитесь, ходите в бары, в кино, можете поехать кататься на лыжах или забить на все и выходные провести на диване с сериалом и пиццей. Иными словами, вы отлично проводите время вместе - как лучшие приятели. Представим, если бы (вдруг) вы расстались, из вашей жизни исчез бы не просто мужчина, но еще и любимый друг... Нет, вы не согласитесь даже себе это представить.
5. Вы радуетесь успехам друг друга
Как ни странно, для многих пар "слабым звеном" становятся не трудные времена, а, наоборот, карьерные или финансовые достижения одного из партнеров. Вы защитили второй или третий диплом, получили высокую должность или выиграли крупный контракт? "Ваш" мужчина будет искренне радоваться, гордиться вами и вашей победой. В том числе (это важно) и в разговорах с друзьями и знакомыми.
6. Вы друг о друге заботитесь
Да-да, совершенно обычно, не на 8 марта, 14 февраля, а каждый день. Встретить после работы, сварить кофе, дать в субботу подольше поспать... Вы не чувствуете, что вам одной приходится прилагать усилия, чтобы ему понравиться: оказывать вам простые и нежные знаки внимания ему не менее приятно, чем вам - их получать.
7. Вы не планируете друг друга "исправить"
Прежде всего потому, что это жестокая иллюзия. Даже не думайте и не надейтесь - а лучше см. п. 1.
8. Вы друг другу доверяете
Нужно ли рассказывать друг другу "абсолютно все"? Скорее нет, чем да - просто потому, что в этом нет необходимости. У каждого из нас в душе есть небольшой секретный уголок, личный "тайный сад", и тут нет ничего зазорного, если вы не выращиваете в нем ядовитые колючки. Зато когда вас что-то волнует, радует, расстраивает или пугает, "ваш" мужчина будет первым, с кем вам захочется это обсудить.
9. У вас нормальные отношения с его друзьями и родственниками
Акцент на слове "нормальные". То есть вы не обязаны друг друга обожать, но можете поддерживать комфортные отношения, которые не нарушают границ вашей пары. В любом случае все эти люди были и остаются частью жизни вашего мужчины, и будет лучше, чтобы вас это вполне устраивало.
10. У вас общие взгляды на воспитание детей
Хотите ли вы их вообще? Когда, сколько, важно ли каких и т. д. Возможно, сейчас ни вы, ни он об этом совсем не думаете, но рано или поздно эти вопросы предстоит обсудить. И прийти к общему мнению.
11. У вас общие планы на будущее
Вам хорошо вместе сейчас - а потом будет еще лучше! Потому что вы вместе посадите дерево, построите дом, бросите все, заработаете миллион и уедете в хижину на берегу океана - детали особо не важны, главное, чтобы это мотивировало и вдохновляло вас обоих. Если даже маленькому стартапу необходим бизнес-план, что говорить, если речь об успехе целой совместной жизни.
Еlle.ru
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