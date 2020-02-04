Как флиртуют разные знаки Зодиака?

Овен

Женщины этого знака Зодиака - яркие обольстительницы, обожающие быть в центре внимания. Зачастую они привлекают внимание благодаря весьма необычному стилю одежды. Как правило, у Овнов выразительные черты лица. В общении они довольно страстны и настойчивы.

Телец

Женщины этого знака Зодиака являются искусными обольстительницами. Образ милой девушки по соседству при необходимости может мгновенно преобразиться в роковую женщину. У Тельцов, как правило, красивая фигура, и они прекрасно об этом знают. Они сексуальны и не боятся проявлять свою сексуальность.

Близнецы

Женщина-Близнецы - это вечный ребенок с сотней лиц. Женщины, рожденные под этим знаком, чрезвычайно обаятельны. Они быстро думают, общительны, пользуются успехом у мужчин. Близнецам нравятся перемены. В зависимости от цели (а именно от типа мужчины), они меняют тактику обольщения.

Рак

Женщины, рожденные под этим знаком Зодиака, добры и чувственны. Они ценят тихую, семейную жизнь. Мужчин привлекают такие девушки для долгосрочных отношений.

Раки очень женственны, они выбирают джентльменов, которые готовы сделать все для счастья своей женщины.

Лев

Женщины-Львы - доминирующие личности, любят быть в центре внимания. Они в любой момент способны превратить свои отрицательные стороны в достоинства. И когда они пытаются произвести впечатление на мужчину, используют именно эту тактику.

Дева

Девы обладают скрытой сексуальностью. Они педантичны, им нравится, чтобы все находилось на своих местах. Как правило, Девы предстают в образе милой девочки, обожающей романтику. Но под этой маской скрывается искусительница, которая уже давно просчитала все ходы, ведь она знает, чего хочет.

Весы

Женщины-Весы владеют множеством тактик флирта. Они уделяют много внимания своей внешности, серьезно подходят к вопросу выбора одежды, которая может послужить им еще одним способом обратить на себя внимание.

Мужчинам сложно устоять перед Весами, являющимися воплощением идеальной женщины.

Скорпион

Женщины этого знака Зодиака - опасные соблазнительницы. В них есть необъяснимое очарование. Они способны мгновенно влюбить в себя. Хотя в процессе знакомства ведут себя с мужчиной то холодно, то страстно. Это может привести в замешательство, либо разжечь огонь страсти еще больше.

Стрелец

Расположение женщины-Стрельца завоевать непросто. Обычно им нравится спортивный стиль одежды, но при этом они обожают ювелирные украшения.

Если у Стрельцов и есть какие-то недостатки, то их улыбка нивелирует все эти изъяны. Главные их оружия в процессе обольщения - природное обаяние и живой ум.

Козерог

Козероги завоевывают мужчин своим... интеллектом. Это сильные женщины и, как правило, в пару выбирают мужчину, над которым смогут доминировать.

Хоть они и следят за своей внешностью, она не является главным козырем. Интеллект - вот их главное оружие.

Водолей

Водолеи смелы и свободны. Их не особо волнует, какое впечатление они производят на мужчин. Для них куда важнее красота духовная, нежели физическая. Именно это и является их главным критерием при выборе партнера.

Рыбы

Рыбы мечтательны, добры и чувствительны. Но порой они играют, преувеличивая свои качества, чтобы привлечь внимание. Они без раздумий разыграют роль жертвы, чтобы поймать в сети желанного мужчину.

Сluber.com.ua

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