Удивительные факты о языке тела

Как бы вы ни старались сохранять нейтральное выражение лица, чтобы другие не угадали ваше настроение, язык тела сводит на нет все конспиративные задумки. Если, конечно, вы не секретный агент на службе Ее Величества.

Вот, скажем, вы наконец нашли кого-то в тиндере и договорились о первом свидании. Принарядились, пришли в приятную кофейню и сидите там в ожидании первой встречи, стараясь уговорить расползающуюся от волнения мимику на соблазнительно-независимый покер фейс. И с лицом еще куда ни шло, но взять под контроль собственное тело не выходит, хоть тресни. Коленка ритмично подергивается (что для многих привычно в эмоциональных ситуациях), попа никак не найдет усидчивую позицию, а пальцы слегка дрожат. Вдобавок в голову лезут беспокойные мысли, что раз уж вы бессильны убедить себя на уверенность, то и остальная часть события пройдет не так, как задумано.

ЯЗЫК ТЕЛА: ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ

Свежее исследование Университета Неймегена, результаты которого опубликованы в голландском журнале Emotion, подтверждает, что иногда проще распознавать эмоции в жестах и движениях, чем по выражению лица. Стоит учесть, однако, что людям не свойственно оценивать друг друга эмпирически, на личном опыте, используя (как говорят ученые) восходящий, или индуктивный, метод познания. Как правило, вступая в разговор, мы воспринимаем поведение абонента "по имеющимся данным", применяя дедуктивный, или нисходящий, метод. Мы ожидаем определенной манеры общения, исходя из сложившегося представления о собеседнике.

Предположим, в сценарии свидания, развернувшемся в вашей голове, вы уже решили, что мужчина вам понравится. Поэтому, встретившись с ним, вы с большей вероятностью будете сбрасывать со счетов некоторые из качеств, которые (в ином случае) могли бы вас раздражать. Например, тот факт, что он улыбается не так обаятельно, как хотелось бы. Но это же пустяки, правда? Зато он знает четыре языка и кто такой Тайка Вайтити.

ЯЗЫК ТЕЛА: ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА

Ученые также выяснили, что на процесс восприятия языка тела влияют сигналы "социальной категории" - те, что определяют положение человека в обществе. Половая принадлежность, возраст, раса или статус - неотделимые характеристики для восприятия собеседника и, следовательно, эмоционального самовыражения.

К примеру, представители сильного пола, проявляющие типично "мужские" эмоции, такие как настойчивость и резкость, более понятны в интерпретации языка тела, нежели женщины с такими же замашками. И наоборот: "женские" проявления чувств вроде кокетства или волнения быстрее считываются у слабого пола, чем у мужчин.

Этот же принцип действует наоборот. Если ваш собеседник традиционно запрограммирован, чтобы видеть мужчин настойчивыми, а женщин - кокетливыми, вы можете из кожи вон лезть, изображая решительную пофигистку, он будет интерпретировать язык тела стереотипным образом, списывая ваш старательный выпендреж на безудержное волнение.

Ситуация запущенная, слов нет. Живем в XXI-м веке, а визуально ориентируемся на средневековые поведенческие сигналы. Поскольку восприятие языка тела завязано на соответствие внешности гендерным стереотипам, длинные волосы и платья автоматически переводят вашего тиндер-собеседника в раздел женских невербальных сигналов. И наоборот - короткая стрижка, оверсайз футболка и джинсы, возможно, собьют его с толку, направив диалог в прогрессивное "восходящее" русло.

ЯЗЫК ТЕЛА: РАЗДЕЛЫ СТИЛИСТИКИ

Нет причин расстраиваться, что людям проще поддаваться стереотипам, чем идти на поводу у восходящих принципов, - эволюция все еще набирает обороты. Хотя, конечно, было бы классно управлять общением посредством вербальных и невербальных проявлений, контролируя то, что другие о вас думают. ОК, приоткроем доступ к оружию секретных агентов, точнее, к базовым уловкам.

Помните о стереотипном восприятии и используйте навык с умом, чтобы не быть "открытой книгой" для других и правильно разгадывать чужие эмоции. Во-первых (если вам льстит имидж женщины-загадки), то, как вы держите голову, не менее важно, чем-то, что написано на лице. Во-вторых, считывая сигналы других, не забывайте, что социальные стандарты и жизненный опыт мешают объективности суждений.

И в-третьих, возвращаясь к примеру первого свидания, язык тела - форма общения, способная направить развитие отношений в противоположные стороны: помочь или помешать. Тренируйте невербальные способности, игнорируя предубеждения и позволяя телу выступать исключительно в ваших интересах.

Еlle.ru

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