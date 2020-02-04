7 вещей, которые сильная женщина не потерпит в отношениях

По-настоящему сильная женщина, которая не нуждается в партнере, чтобы чувствовать себя полноценной, зачастую отталкивает большинство мужчин. Если вам посчастливилось встретить такую женщину, то стоит знать о том, как не стоит себя вести в отношениях с такой девушкой.

Lady.Day.Az представляет 7 вещей, которые не нужно делать в отношениях с сильной женщиной.

1. Лгать.

Лгать не стоит в любых отношениях - это очевидно. Но сильная женщина особенно болезненно воспринимает факт обмана со стороны партнера.

Речь о любых видах лжи: от безобидного (казалось бы) обмана о количестве выпитого алкоголя после работы до попытки утаить роман на стороне.

Не стоит лгать своему партнеру. И если сильная женщина поймает вас на лжи, вы, скорее всего, сильно пожалеете об этом.

Лучшее, что вы можете сделать в подобной ситуации, - это признать свою ошибку, рассказать ей, почему вы решили солгать, и извиниться за свое поведение.

2. Проявлять неуважение.

Такая женщина не потерпит неуважения ни в какой форме, даже если его проявляют по отношению к другим людям.

Один из лучших способов демонстрации своему сильному партнеру, что вы являетесь человеком, достойным ее силы, - это проявление уважения к окружающим людям.

Это означает быть благодарными за услуги, которые вам оказывают в ресторанах и магазинах, быть вежливым как по отношению к незнакомым людям, так и к своим близким. Это означает вашу способность критиковать в уважительной манере.

Даже в очень напряженных ситуациях неуважение никогда не является правильным выбором.

3. Бояться ответственности за свои поступки.

Еще один способ демонстрации сильными женщинами своей силы - это умение брать на себя ответственность за ситуацию, независимо от обстоятельств.

Они знают, что ответственны за свое поведение, какими бы ни были последствия.

Люди, которые постоянно оправдывают свое поведение, например: "Он подрезал меня на дороге, я должен был показать ему средний палец!" - просто избегают ответственности за свои действия.

Уважающие себя женщины понимают, что такие люди лишь оправдываются. Если вы обнаружите, что вы регулярно пытаетесь найти себе оправдание, это вскоре начнет заметно сказываться на отношениях с партнером.

4. Демонстрировать неуверенность в себе.

Неуверенность проявляется по-разному.

Одним из самых распространенных признаков людей, неуверенных в себе, является ревнивое поведение. И если его не контролировать, оно способно буквально разрушить отношения.

Сильным женщинам не нравится находиться рядом с людьми, демонстрирующими неуверенность и все остальные симптомы низкой самооценки: мелочность, недоброжелательность и неумение видеть в людях положительные стороны.

Если вам посчастливилось завести отношения с сильной женщиной, то лучшее, что вы можете сделать, это положиться на их моральный компас и оставить свою неуверенность за дверью.

5. Не держать свое слово.

Одна из достойных черт партнеров, которая часто остается незамеченной, - это надежность.

Личности надежные и достойные доверия в наши дни являются редкостью, так как многие современные люди, когда они опаздывают на встречу или свидание, прибегают к таким банальным оправданиям, как "о, я просто все еще никак не могу повзрослеть".

Если вы из раза в раз не сдерживаете свои обещания, вы как бы говорите этим, что цените свое время больше, чем время какого-либо другого человека. И такое поведение совсем не будет способствовать развитию ваших отношений.

6. Не оказывать поддержку.

Уважающие себя женщины верят в свои способности и в себя, поэтому способны искренне радоваться за других людей и их достижения.

Если вы встречаетесь с сильной женщиной и не можете поддержать ее, вам стоит пересмотреть свои приоритеты. Быть слишком занятым - это не оправдание.

Необходимо всегда поддерживать ее успехи - и не потому, что она нуждается в поддержке, а потому что вы гордитесь ее трудом и восхищаетесь ее достижениями.

7. Демонстрировать "токсичную мужественность".

Мужчины начинают проявлять "токсичную мужественность" тогда, когда чувствуют потребность показывать свою сексуальность на каждом шагу.

Вместо того, чтобы чувствовать себя комфортно со своей человеческой идентичностью, им нужно постоянно ощущать себя "мужчинами", демонстрировать "мужское" поведение и получать соответствующие отклики окружающих.

Это приводит к тому, что мужчины начинают вести себя как "самцы".

Настоящим мужчинам не нужно постоянно самоутверждаться за счет других - их сильная, уверенная в себе личность идеально подходит женщине с чувством собственного достоинства.

Н. Гасымова

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